Angola: La vice-présidente salue les efforts visant à promouvoir l'autonomisation des femmes

Luanda — Les efforts des jeunes, visant à combattre la discrimination et à promouvoir l'autonomisation des femmes, ont été salués samedi, à Luanda, par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, à l'ouverture de la 1ère Conférence annuelle des jeunes femmes entrepreneuses de l'Angola.

Esperança da Costa a considéré qu'il était tout aussi important que les jeunes comprennent qu'ils sont les protagonistes de leur vie et, en général, qu'ils ont le potentiel de devenir des leaders, des entrepreneurs et des agents de changement.

Elle a souligné l'importance de l'événement, qui vise à partager des visions et des expériences, des défis et des réalisations et, surtout, sur l'avenir et le rôle du leadership féminin dans le processus de diversification économique, les transformations sociales mondiales, les questions environnementales et le maintien de la paix en Angola, en Afrique et dans le monde.

Il a rappelé que l'importance que l'État angolais attache aux questions liées à l'égalité des sexes est bien connue, ce qui se reflète naturellement dans la Constitution de la République d'Angola, qui consacre le principe d'égalité et de non-discrimination, en soutenant la promotion, la participation et l'autonomisation des femmes, facteur fondamental pour la consolidation de leurs droits.

Dans cette perspective, la vice-présidente a souligné les différentes réalisations normatives importantes en faveur de la défense des droits de la femme, qui ont conduit à l'ascension d'un nombre considérable de femmes aux postes les plus élevés, dans les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif.

Elle a mis en avant le côté anonyme des héroïnes de tous les temps, des femmes qui cultivent quotidiennement l'altruisme pour le bien-être de leur famille, dans les champs, sur les marchés, dans les usines, dans les écoles, dans l'administration publique, dans les arts, dans la culture, dans le sport, dans la politique et dans la défense nationale.

La vice-présidente a rappelé certaines guerrières dont les noms ont marqué de manière indélébile l'histoire récente, pour la bravoure et l'irrévérence avec lesquelles elles se sont consacrées à la libération de l'Angola, à savoir Engrácia dos Santos, Irene Cohen, Lucrécia Paim, Teresa Afonso et Deolinda Rodrigues.

Esperança da Costa a attiré l'attention des femmes sur l'économie bleue et verte, sans se limiter aux entreprises dites féminines, car elle considère qu'il n'y a pas d'entreprises uniquement pour les hommes ou uniquement pour les femmes, il existe simplement des entreprises, où des solutions innovantes doivent être apportées, ainsi que les services et les produits.

L'Exécutif angolais, a-t-elle poursuivi, a une vision d'une participation élevée du secteur privé et d'une plus grande collaboration avec nos principaux partenaires multilatéraux, garantissant qu'ils continueront à déployer des efforts pour accélérer l'amélioration de l'environnement des affaires, garantir la stabilité macro-économique et améliorer continuellement le système financier dans le but d'augmenter les investissements directs dans l'économie.