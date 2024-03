Madagascar: Richard Ramanambitana - Appel à la solidarité pour l'assainissement et l'embellissement de la capitale

Il y a bon nombre de projets, sur le moyen et sur le long terme, prévus par la délégation spéciale de la ville d'Antananarivo avec comme priorités l'assainissement, la réhabilitation des routes et l'organisation des marchés. Dans cette optique, Richard Ramanambitana lance un appel à la population, aux associations et entreprises pour travailler à l'unisson dans la réalisation de ces projets.

Positif

C'est le bilan dressé par le président de la délégation spéciale (PDS) d'Antananarivo, Richard Ramanambitana, à propos des 10 jours dédiés à l'assainissement de la ville. Au cours de cette période, des évolutions ont déjà été constatées, les règles d'hygiène et directives ont été appliquées, toutes les parties prenantes travaillent activement pour l'atteinte des objectifs, que ce soit au niveau des quartiers, des arrondissements et des associations.

Bien que les résultats obtenus jusque-là soient encourageants, le PDS n'a pas manqué de souligner que 10 jours ne suffisent pas pour instaurer complètement le changement et que l'assainissement et l'amélioration de la ville d'Antananarivo nécessitent la collaboration de tous. Pour avancer plus loin, le PDS lance un appel à toutes les parties concernées à s'investir davantage pour une meilleure gestion et l'assainissement de la ville.

%

« Cet appel ne s'adresse pas uniquement aux entreprises basées dans la ville d'Antananarivo, il s'adresse aussi à toutes les personnes qui souhaiteraient participer activement à l'amélioration de la ville des Milles. Une caisse spéciale, gérée en toute transparence et exempte de toute corruption, sera mise en place. Il s'agit d'une caisse communale et chacun se verra octroyer un reçu pour l'aide sans contrepartie qu'il a apportée, que ce soit à travers des actions, en nature ou en numéraire. Quelques arrangements seront mis en place dans chaque arrondissement », selon le PDS.

Administration

En plus des appels aux dons et à la solidarité, la délégation spéciale de la ville d'Antananarivo ne ménage pas les efforts pour augmenter la recette communale. La réalité est que la population ne remplit pas ses devoirs en tant que contribuable. En 2021, il y a eu 13,9% de taux de recouvrement fiscal, un chiffre qui est passé à 0,007% en 2022. Il a donc été prévu de motiver les contribuables à s'acquitter de leurs taxes pour permettre à l'administration de fonctionner convenablement, quitte à baisser le montant de l'impôt foncier sur la propriété bâtie (IFBB). Cette augmentation de la recette communale motive les employés à donner le maximum pour le service d'amélioration de la ville d'Antananarivo, évitant ainsi les incidents de retard de paiement de salaire comme cela fut le cas de la SMA (Société municipale d'hygiène) auparavant. Le PDS a assuré que de nombreuses solutions ont été avancées au cours des 10 premiers jours de sa prise de fonction et que des incidents de ce genre ne se reproduiront plus.

Dans le but de réaliser les objectifs prioritaires de la délégation spéciale d'Antananarivo que sont la réhabilitation des routes, l'assainissement et l'organisation des marchés, les actions entreprises sont nécessaires. « L'administration apporte une nouvelle vision des choses pour redorer le blason d'Antananarivo. Nous devons avoir rapidement les premiers résultats visibles de cette organisation », a-t-il promis.

tToujours par rapport à l'administration, Richard Ramanambitana a fait savoir qu'il dispose déjà d'une liste de candidats potentiels pour occuper les deux postes de vice-PDS. Les critères requis seraient bien entendu les expériences dans l'administration publique et l'administration économique sociale, le processus de sélection étant déjà en cours. Il n'a pas manqué de souligner qu'il faut impérativement des personnes qui peuvent évoluer au même rythme que lui, avoir les mêmes visions et objectifs dans la gouvernance de la ville d'Antananarivo.