Angola: Le ministre d'État nie un moratoire sur la dette avec la Chine

Shandong — Le ministre d'État chargé de la Coordination Économique, José Massano, a précisé dimanche, à Shandong, que l'accord d'allègement de la dette de l'Angola avec la République populaire de Chine ne signifie pas un moratoire (retard ou suspension de paiement).

S'adressant à la presse, concernant les résultats de la visite du Président João Lourenço au "géant asiatique", le gouvernant a déclaré que, malgré les accords conclus, le calendrier de paiement de la dette reste inchangé.

Selon José Massano, les négociations avec le principal créancier, la China Development Bank, ont abouti à un accord pour "refonder les mécanismes de remboursement".

L'Angola a une dette envers la République populaire de Chine qui s'élève à environ 17 milliards de dollars américains, selon les données présentées cette semaine par le Chef de l'État, lors des négociations officielles.

Le Président angolais a précisé que sur ce montant, environ 12 milliards de dollars américains ont été contractés auprès de la Banque chinoise de développement (CDB) et d'EximBank, avec des garanties pétrolières et des clauses de remboursement qui alourdissent le service de la dette.

Selon José Massano, dans le cadre des négociations, la Chine est devenue plus flexible et a donné à l'Angola la possibilité de fournir une réserve de garantie inférieure.

%

"Le calendrier n'est pas modifié, mais ce qui va maintenant se passer, c'est que nos versements, dont une partie servait à constituer une réserve de garantie, cette réserve va diminuer, nous permettant de débloquer, en moyenne, par mois, quelque chose autour de 150/200 millions de dollars.

Il a souligné qu'il n'y avait qu'un changement de mécanique, notamment la constitution de réserves, les garanties du service de la dette, et donc qu'il n'y a pas de moratoire.

"Nous avons réussi à repartir d'ici avec des accords conclus. Nous ne parlons pas ici de moratoires. Ce n'est pas ce qui nous a amenés ici. Nous disposons de ces cautions pour des responsabilités futures", a souligné le ministre d'État.

Le gouvernant a indiqué que les accords conclus apporteront deux gains à l'Angola, notamment "une partie des dépôts effectués sera restituée à l'Angola", et il y aura « besoin de moins de ressources inutilisées pour assurer ces services ».

Il a indiqué que l'Angola devrait, à partir du mois d'avril, commencer à ressentir ce changement, soulignant que le calendrier initial sera respecté du point de vue de la maturité.

"Cela n'a pas d'importance et cela n'a pas prolongé sa maturité. Cela continuera, comme nous l'avions initialement prévu. À partir d'avril, nous aurons une plus grande disponibilité du côté du trésor, pour répondre aux besoins d'importation de biens et de services dont dispose le pays au niveau interne, entre 150 et 200 millions de dollars/mois", a-t-il réitéré.

Par conséquent, a-t-il dit, l'allégement de la dette permettra non seulement une plus grande flexibilité dans l'exécution du budget général de l'État, mais aussi la capacité du pays à approvisionner le marché des changes avec plus de ressources nécessaires pour les importations de biens et services.

Dans un autre domaine, il a indiqué que la visite a permis d'obtenir des avancées auprès des institutions financières, en termes de mobilisation de ressources, alors que "les lignes touchent à leur fin".

"Nous avons des accords avec des délais de remboursement, des délais pour utiliser les ressources, mais certains projets sont à un stade qui indique qu'une période plus longue est nécessaire pour ces décaissements", a-t-il expliqué.

José de Lima Massano a affirmé que là aussi, il y avait un accord et que les délais avaient été prolongés.

Cela signifie que nous pouvons continuer à exécuter les projets avec la sécurité de disposer des fonds nécessaires pour garantir le paiement des entrepreneurs", a-t-il assuré.

De même, a-t-il indiqué, le pays a réussi à obtenir des garanties pour des développements qui se poursuivront, ainsi que des lignes de crédit pour les petites et moyennes entreprises, ici aussi auprès de la Banque de Développement de Chine.

"En outre, nous devons souligner la grande flexibilité que nous avons trouvée auprès des institutions financières chinoises, qui ont compris notre contexte, l'histoire de la relation et le fait que nous n'avons pas eu de situations de défaut. Cela leur a permis d'avoir une plus grande confiance", a-t-il commenté.

Avec ces acquis, José Massano a déclaré qu'il y aura, du côté institutionnel, cette flexibilité, mais aussi un plus grand intérêt à soutenir le secteur privé, en particulier les petites et moyennes entreprises.

Concernant le côté entrepreneurial, il a affirmé qu'il y avait également des résultats très positifs, car il y a eu un nombre considérable d'entreprises chinoises (elles sont parmi les plus grandes au monde) intéressées à investir en Angola.

Ces entreprises, a-t-il expliqué, souhaitent investir dans divers domaines, tels que la santé, l'agriculture, l'industrie militaire et l'industrie textile.

"Nous attendons donc fortement des investissements chinois plus directs dans notre économie, aidant à faire face aux grands défis auxquels le pays est confronté", a-t-il déclaré, soulignant que "c'était une mission réussie".

Selon le Ministre d'État à la Coordination Économique, les principaux objectifs que l'Exécutif entendait avec la mission en Chine ont été atteints.