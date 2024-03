Algérie: Sélection algérienne - Mahrez n'a pas été convoqué sur sa demande

ALGER — L'absence de certains cadors de la sélection algérienne de football, dont le capitaine Ryad Mahrez, au stage bloqué qui débutera lundi à Sidi-Moussa, a été expliquée dans le détail par le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, à l'occasion d'une conférence de presse, tenue dimanche après-midi au stade Nelson Mandela de Baraki.

"Mahrez (Al-Ahy/Arabie saoudite) m'a appelé juste avant que je dresse cette liste de 31 joueurs et a demandé s'il y avait une possibilité à ce qu'il soit dispensé. Il disait ne pas se sentir prêt à revenir dans l'immédiat, car il n'avait plus l'énergie nécessaire", a commencé par expliquer le Bosnien, avant de se tourner vers l'absence de deux autres cadors (Slimani et Belaili), qui ne sont pas avec les 31 joueurs convoqués pour le stage, prévu du 18 au 26 mars à Sidi-Moussa.

"Slimani est un joueur de haut niveau et il n'est plus à présenter. Seulement, comme il vient juste de changer de club et eu égard à son âge, j'ai préféré lui demander de se consacrer à son club. Du moins, pour le moment, car les portes de la sélection restent toujours ouvertes pour tous les joueurs susceptibles d'apporter un plus à la sélection et se sacrifier pour les objectifs qu'on va tracer", a-t-il tenu à faire savoir.

Idem pour le meneur de jeu du MC Alger, Youcef Belaïli, qui selon Petkovic n'est plus à présenter. "On le connait et il n'a plus rien à nous prouver. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons préféré faire appel à d'autres joueurs, évoluant dans le même poste, afin de les découvrir. Mais encore une fois, les portes de la sélection restes ouvertes à tout le monde. Chaque joueur peut y prétendre ou y revenir".

"Tous les joueurs qui seront convoqués en Equipe nationale devront saisir leur chance, et me convaincre avec leur jeu, leur attitude, et leur rendement, sur tous les plans. Le plus important pour moi est que chaque joueur donne le meilleur rendement", a insisté le nouveau sélectionneur des "Verts".

Petkovic affirme en effet que l'effectif élargi de la sélection nationale se compose de 60 à 70 joueurs, "tous considérés comme potentiellement sélectionnables. Même lorsque la liste des 23 est arrêtée, les autres doivent se tenir prêts aussi", a-t-il ajouté.

D'un autre côté, le Bosnien a décidé de refaire appel à certains éléments qui n'étaient plus convoqués depuis quelques temps, à leur tête Yacine Brahimi, le milieu offensif d'El Gharafa SC (Qatar).

"Brahimi est en train de réaliser une excellente saison avec son club, faisant preuve à la fois de régularité et d'efficacité. Rien que pour cela, je pense qu'il méritait qu'on fasse appel à ses services", a-t-il expliqué.

Autres anciens joueurs, qui après une longue absence, vont retrouver la sélection grâce à Petkovic à l'occasion de ce stage, Saïd Benrahma (Olympique Lyonnais/France), Yacine Benzia (Qarabag FK/ Azerbaïdjan) Jouen Hadjam (Young Boys de Berne/Suisse), Bachir Belloumi (SC Farense/ Portugal) et Badr-Eddine Bouanani (FC Lorient/ France).

Par ailleurs, le Bosnien a renouvelé sa confiance aux cadres, qui forment le noyau de la sélection nationale, à l'instar de Ramy Bensebaini, Ismaïl Bennacer, Youcef Attal, Baghdad Bounedjah, Nabil Bentaleb et Houssem Aouar.

Les Verts se regroupent à Sidi Moussa pour préparer le tournoi international Fifa Séries 2024. Ils commenceront par affronter la Bolivie, le vendredi 22 mars courant, au Nelson Mandela Stadium (22h00), et l'Afrique du Sud, toujours dans le même stade (22h00), le mardi 26 mars 2024.