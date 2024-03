Madagascar - Union européenne - La NDICI comme nouvel instrument financier

La coopération entre l'Union européenne et Madagascar se renforce. Une délégation de l'Union européenne conduite par son ambassadeur, Isabelle Delattre, a rencontré, avant-hier, la ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, le 14 mars 2024.

Une occasion, notamment, pour les deux parties de faire un tour d'horizon sur le partenariat qui sera dorénavant régi par un nouvel instrument financier dénommé Neighbourhood Development and International Cooperation Instrument ou NDICI.

70,8 milliards d'euros

Adopté par le Parlement européen l'année dernière ; ce nouvel instrument européen pour le voisinage, le développement et la coopération internationale, soutient l'action de l'UE pour défendre et promouvoir ses intérêts et ses valeurs dans le monde. Il est doté d'un budget de 70,8 milliards d'euros sur la période 2021-2027, et remplace le Fonds Européen de Développement (FED), l'Instrument contribuant à la Stabilité et à la Paix (IcSP), l'Instrument de Coopération au Développement (ICD), l'Instrument de Partenariat (IP), l'Instrument Européen de Voisinage (IEV) et l'Instrument européen pour la Démocratie et les Droits de l'Homme (IEDDH). Cette fusion a pour objectif de faciliter l'engagement de l'UE à l'international en lui offrant plus de flexibilité financière dans ses actions. Pour la Grande Île l'entrée en vigueur de ce nouvel instrument sera bien évidemment bénéfique pour la poursuite de la coopération jusqu'ici régie par le FED qui est actuellement à sa 11éme édition.

%

Projets prioritaires

Des projets entrant dans le cadre du 11e FED ont d'ailleurs fait l'objet de discussions entre la Grande Argentière et la délégation de l'Union européenne. Des projets prioritaires comme la JIRAMA WATER III qui concerne l'adduction d'eau potable d'Antananarivo (AEP) et ses environs. L'Union européenne affiche sa volonté de continuer à financer ce projet qui comprend l'augmentation de la capacité des usines d'eau potable, des ouvrages de transfert et des réseaux de distribution d'eau, ainsi que le remplacement des conduites vétustes. Toujours dans cette perspective de continuité, l'UE a confirmé son intention d'apporter des financements additionnels pour la réhabilitation de la RN 6 et de la RN 13.

La réhabilitation de ces deux importants réseaux routiers s'inscrit dans le cadre d'un projet de modernisation des infrastructures routières de Madagascar. Les travaux de réhabilitation de la RN6- Ambanja à Antsiranana et ceux de la RN13 entre Ambovombe et Taolagnaro sont cofinancés par l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement sous forme de subventions, de prêts et d'assistance technique. La mise en place d'un fonds de garantie en faveur de tous les prestataires et partenaires travaillant dans le cadre de ressources à déployer en coopération avec la Banque européenne d'investissement a été également discuté durant cette rencontre entre la délégation de l'Union européenne et la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison qui mène plutôt bien sa mission de coopération avec les partenaires économiques et financiers.