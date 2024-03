Madagascar: Andry et Mialy Rajoelina - Visite d'un site pilote de culture PFUMVUDZA à Ambatolampy Tsimahafotsy

Dans une initiative visant à renforcer l'agriculture et à promouvoir l'autosuffisance alimentaire dans le pays, le président de la République, Andry Rajoelina, a entrepris une visite au « site pilote » du projet d'adoption de la méthode de culture PFUMVUDZA à Ambatolampy Tsimahafotsy.

Accompagné de son épouse, Mialy Rajoelina, et des membres du gouvernement, dont le ministre de l'Agriculture et celui de l'Environnement, avec des femmes parlementaires, le président de la République a visité hier, à Ambatolampy Tsimahafotsy, le site pilote de l'adoption de la méthode de culture PFUMVUDZA. Cette visite a mis en lumière l'engagement de l'Exécutif, et du président de la République, envers le développement agricole durable et l'autosuffisance alimentaire.

Culture innovante

Le projet PFUMVUDZA, initialement lancé au Zimbabwe, se concentre sur l'agro-écologie pour augmenter la production agricole en utilisant des méthodes de culture innovantes et des intrants minimaux. Cette méthode, qui met l'accent sur la fertilité du sol et la réduction de la dépendance aux prêts agricoles, promet d'améliorer la sécurité alimentaire des familles malgaches. De quoi séduire le gouvernement pour lancer le projet dans tout le pays. Andry Rajoelina a même affirmé que le projet sera intégré dans le programme présidentiel. Cette initiative promet d'apporter des changements significatifs dans le secteur agricole et de transformer la vie des communautés rurales à travers le pays.

%

Ressources locales

La barre est mise très haute et l'objectif à atteindre sera de former 1 000 000 de familles à cette méthode de culture. Au coeur de cette initiative PFUMVUDZA se trouve l'implication directe des familles dans le processus agricole. Dans le site pilote à Ambatolampy Tsimahafotsy, le projet a cultivé sur une superficie de 5 000m2, favorisant ainsi le modèle d'une agriculture familiale durable et rentable s'il sera dupliqué à l'échelle nationale. Cette approche, qui privilégie l'utilisation de ressources locales telles que le MUCUNA pour enrichir les sols, souligne l'importance de l'autonomie alimentaire.

Formation

Les efforts du gouvernement pour promouvoir cette méthode de culture ont été renforcés par la formation de 30 formateurs au Zimbabwe, en janvier 2023, qui ont ensuite partagé leurs connaissances avec d'autres agriculteurs. Lors de sa visite à Ambatolampy Tsimahafotsy, le président de la République, Andry Rajoelina, a souligné l'importance de cette initiative pour lutter contre l'insécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie dans les zones rurales.