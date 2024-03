Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Candidat à la présidence de la commission de l'Union africaine

Des murmures se propagent dans les cercles diplomatiques et politiques alors que l'ancien président Hery Rajaonarimampianina semble se positionner pour briguer le poste de président de la commission de l'Union africaine. Bien que l'annonce officielle reste en suspens, les spéculations gagnent en force, alimentées par des sources proches de l'ancien chef d'État.

Bataille politique

Malgré le silence radio de son parti politique, le HVM, les médias étrangers ont déjà commencé à évoquer le nom de Hery Rajaonarimampianina comme prétendant sérieux à cette fonction prestigieuse au sein de l'Exécutif de l'Union africaine. Une bataille politique intense se profile, d'autant plus que le futur titulaire du poste devrait provenir de l'Afrique de l'Est, selon l'organisation en vigueur, et sera élu lors de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA en février 2025.

Vétéran

Parmi les autres prétendants évoqués, le vétéran kényan Raila Odinga, âgé de 79 ans, est souvent cité comme favori. Cependant, la possible candidature de Hery Rajaonarimampianina apporte une nouvelle dynamique à la course, avec son expérience en tant qu'ancien chef d'État et ses potentiels atouts pour la commission de l'Union africaine.

Nouvelle page

Alors que les mois à venir seront marqués par des tractations politiques intenses, la candidature de l'ancien président Hery Rajaonarimampianina pourrait ouvrir une nouvelle page à sa carrière politique et soulève des questions sur la direction qu'elle pourrait prendre sous un nouveau leadership à la tête de l'exécutif de l'Union africaine.