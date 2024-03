Algérie: Les unités de production agricoles se spécialiseront dans les cultures stratégiques

MEDEA - Les 174 anciennes fermes pilotes transformées en unités de production agricole vont se spécialiser désormais dans la culture des légumineuses, les oléagineux, la semence et l'arboriculture qui font partie des grandes cultures stratégiques, a annoncé dimanche à Médéa, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Chorfa.

"Les unités de production agricole vont fonctionner sur la base d'outils de gestion moderne, et sont appelées à adapter leur travail à ce qu'il y a de plus performant en matière de procédés de production afin qu'elles puissent contribuer à notre sécurité alimentaire", a déclaré M.Chorfa, en marge de sa visite à la coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS) de Berrouaghia.

En marge d'un exposé sur l'état d'avancement du projet de réalisation de nouvelles structures de stockage de céréales, le ministre de l'agriculture et du développement rural a invité les responsables de la direction des équipements publics (DEP), qui chapeaute l'opération, de lancer "sans tarder" et "le plutôt possible", la réalisation de complexes de stockage de proximité, au nombre de 12, affectés à la wilaya de Médéa.

M.Chorfa a saisi cette occasion pour rappeler le caractère "vital" de ce projet, qui rentre dans le cadre de la sécurité alimentaire du pays à travers le renforcement de ses capacités de stockage de céréales, et a insisté pour que le démarrage de la construction de ces complexes intervienne "avant la mi-avril", afin de pouvoir les réceptionner décembre prochain.

Par ailleurs, le ministre de l'agriculture et du développement rural a rappelé le plafonnement "prochain" de la marge bénéficiaire pour des produits importés comme la viande, au même titre que ce qui est en vigueur pour les légumineuses, dans l'objectif de "protéger le pouvoir d'achat des citoyens, réguler le marché et garantir une abondance de l'offre", a-t-il dit.

Le ministre a entamé sa visite de travail à Médéa par l'inspection de l'unité de production agricole (ex-ferme pilote) "Si-Dhaoui", dans la commune de Ouamri à l'ouest de la wilaya, spécialisée dans l'élevage bovin, la culture de fourrage et les légumineuses, avant de marquer une halte à la CCLS de Berrouaghia.

Sur place, il a appelé les responsables du secteur de l'agriculture et de la coopérative à "redoubler" d'effort pour atteindre les objectifs tracés en matière de culture des légumineuses.

M.Chorfa a également visité une exploitation agricole sise dans la commune d'Ouled-Brahim réalisée dans le cadre d'un partenariat, et une autre exploitation localisée à Benchicao spécialisée dans l'arboriculture fruitière.