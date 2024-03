Madagascar: Contes et poésie - Ny Eja et Esther Randriamamonjy à la Bibliothèque municipale

Le mercredi 20 mars prochain à la bibliothèque municipale d'Antananarivo, à l'occasion de la fête des contes et de poésie, le service Culture et Vie artistique auprès de la direction des Arts, Culture et Vie communautaire auprès de la Commune Urbaine d'Antananarivo organise un évènement très particulier. D'après l'une des initiatrices du projet, Hira Andriamanamihaja, « Ny Eja et Esther Randriamamonjy seront invitées ». La première développera comme sujet « Le conte et l'éducation », tandis que la suivante narrera des contes à l'assistance. Donc deux illustres écrivaines animeront le public. Ny Eja, 20 ans de plume, est également une parolière de talent dont les chanteuses comme Bodo, Nanie, Poopy sont les interprètes de ses oeuvres. Quant à Esther Randriamamonjy, elle n'est plus à présenter, plus de 67 ans de carrière, la plupart de ses livres sont des références des étudiants ainsi que des universitaires !

Le but est d'inciter la jeune génération à lire des livres et faire connaitre les écrivaines malgaches étant donné que le mois de mars est dédié à la femme. Autrement dit, les contes et la poésie ne semblent plus attirer la majorité des adolescents, puisqu'ils sont plongés dans l'image virtuelle 3D. En outre, des certificats seront attribués aux participants aux ateliers qui ont débuté le 12 mars dernier. Effectivement, le service Culture et Vie artistique auprès de la direction des Arts, Culture et Vie communautaire auprès de la Commune Urbaine d'Antananarivo ne cesse de continuer sa noble mission.