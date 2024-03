Angola: Le Chef de l'Etat angolais visite des usines à Shandong

Shandong — Le Président angolais, João Lourenço, a visité dimanche quatre des plus grandes usines de la province de Shandong, République populaire de Chine, dans le cadre du programme d'attraction des investisseurs.

João Lourenço, qui se trouve en Chine depuis jeudi dernier pour une visite officielle de trois jours, a d'abord pris connaissance du fonctionnement de la base de culture de champignons comestibles de Qihe Biotech.

Il s'agit d'une entreprise de haute technologie qui travaille dans la recherche et le développement, la production, la vente et l'exportation, en plus de la démonstration technologique.

La base de culture de champignons a la capacité de produire, dans chacune des serres, environ 100 mille kilogrammes/an. La durée de croissance des champignons est d'environ deux à trois mois.

Le Chef de l'État angolais a ensuite visité le Groupe Lutai, fournisseur de vêtements et de tissus de pointe, actuellement considéré comme le plus grand producteur de tissus teints au monde.

La société textile, qui produit principalement des chemises, dispose de quatre lignes de tissus et de 20 échantillons de couleurs.

João Lourenço a également visité Xinhua Medical Instrument Co Ltd, qui fabrique des produits médicaux, des médicaments et des fournitures hospitalières de haute qualité.

Au cours des visites, l'homme d'État angolais a pris connaissance du fonctionnement de chacune des usines et s'est montré ouvert à ce qu'elles puissent explorer le marché angolais, dans le cadre du partenariat économique.

En réponse, les entreprises chinoises ont exprimé leur intérêt pour l'étude du marché angolais afin de pouvoir investir et contribuer au développement économique de l'Angola.

Le Shandong est une province d'environ 102 millions d'habitants. C'est la deuxième plus grande en termes de population, derrière Guangdong.

Quatre décennies de coopération

Actuellement, les relations de coopération entre les deux pays ont leur cadre juridique basé sur un Accord général qui fonctionne, depuis plus de 40 ans, dans les domaines les plus variés de la vie économique et sociale, avec une forte présence dans les domaines de la formation du personnel.

La construction et l'équipement du Centre Intégré de Formation Technologique et de l'Académie Diplomatique Venâncio de Moura, ainsi que l'attribution de bourses aux jeunes angolais sont quelques-unes des actions réalisées dans le cadre de la coopération bilatérale.

Avec un stock évalué à 18.410.200 dollars, correspondant à 37,27% de la dette publique extérieure totale de l'Angola (évaluée à environ 49.387.700 millions de dollars au troisième trimestre 2023), la Chine reste le plus grand créancier de l'Angola, malgré les efforts du gouvernement angolais pour réduire sa dette.

En 2022, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'élevait à plus de 22 millions de dollars américains, soit une augmentation de 26 pour cent par rapport à l'année précédente, selon l'ambassade de Chine en Angola (un dollar américain équivaut à environ 824 kwanzas angolais).