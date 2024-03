Angola: Le pays met en oeuvre des programmes anti-drogue

Luanda — La représentante permanente de l'Angola auprès des Nations Unies, Isabel de Jesus Godinho, a assuré, à Vienne (Autriche), que le pays avait mis en oeuvre plusieurs programmes visant à atténuer les conséquences néfastes de la consommation de drogues.

La diplomate angolaise, qui intervenait à la 67ème session de la Commission des stupéfiants (CND) des Nations Unies, qui se tient dans la capitale autrichienne, du 14 au 22 mars, a mis en évidence les mesures de prévention et de sensibilisation dans la société contre l'usage et le commerce illégal de drogues et l'existence de centres de traitement, de guérison et de réinsertion pour les toxicomanes.

La représentante permanente de l'Angola auprès des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Vienne a également souligné les actions de l'Exécutif angolais pour restreindre et combattre la criminalité organisée et transfrontalière liée à la drogue.

Dans son discours, elle a défendu la nécessité de prévenir et de traiter les conséquences et les défis de la consommation de drogues, dans toute leur complexité, comme un élément crucial pour remplir les engagements mondiaux consacrés dans les différentes conventions et dans l'agenda de développement durable à l'horizon 2030.

Elle a appelé à une action coordonnée et soutenue, notamment en accélérant la mise en oeuvre de politiques mondiales, régionales et nationales, fondées sur le système international de contrôle des drogues et sur le respect des droits de l'homme et la promotion du bien-être et de la dignité de tous les êtres humains.

La réunion, à laquelle ont participé environ 150 délégations des États membres, a été organisée en deux segments, à savoir un segment de haut niveau et un segment technique.

Le segment de haut niveau, tenu les 14 et 15 mars, a été le point culminant de l'événement, présidé par le Représentant permanent de la République du Ghana auprès des Nations Unies, l'Ambassadeur Philbert Johnson, en sa qualité de président du 67ème Commission de la CND.

Lors de cette rencontre, la plupart des délégations ont considéré l'usage des drogues comme un mal qui touche l'humanité et dont les conséquences ont pris des proportions alarmantes.

À cet égard, ils ont convenu de la nécessité d'une action concertée de la communauté internationale dans laquelle les gouvernements, les organisations internationales et la société civile convergent dans la même direction.

Lors de la réunion technique de suivi, les questions liées à la gestion stratégique, au budget et à l'administration, au renforcement de la coopération internationale, entre autres, seront analysées.