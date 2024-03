Madagascar: Triathlon - Victoire de Toavina Ramampiandra

Une relance réussie du triathlon à Madagascar après quelques années de silence. Toavina Ramampiandra a triomphé à l'épreuve à distance standard.

Une atmosphère d'excitation et de compétition régnait au Lac Andraikiba, à Antsirabe, alors que plus d'une trentaine de participants se sont réunis pour une compétition de triathlon, ce samedi. Cette initiative, orchestrée par l'Entente Club de Triathlon d'Antsirabe (ECTA), en étroite collaboration avec la Ligue Triathlon Vakinankaratra et l'Association Triathlon Madagascar, a marqué le retour tant attendu de cette discipline après quelques années de silence. À l'origine de cet événement, deux figures éminentes du triathlon, Toavina Ramampiandra, champion national en titre (2021), et l'expatrié de Maurice, Marius Rabenarivo, ont uni leurs efforts pour raviver la flamme du triathlon à Madagascar. « Ça s'est super bien passé. L'objectif qui est de réunir les passionnés de la discipline après quelques années de silence a été atteint. En tant qu'organisateur, je suis ravi car l'événement était au-dessus de mes attentes. Le seul point à améliorer de mon point de vue c'est le nombre de participation féminine. Par contre, on a eu des participants de tout âge dont le plus jeune avait 9 ans », déclare Marius Rabenarivo, l'un des initiateurs.

Dans l'épreuve de triathlon à distance standard, Toavina Ramampiandra a franchi la ligne d'arrivée en première position avec un temps final de 2:51:54. Son parcours a été marqué par une natation de 1 500 mètres en 30:49, suivie d'une épreuve de vélo de 40 km en 1:38:21, et enfin une course à pied de 10 km en 42:44. Tafita Jimmy Rafenomanana a décroché la deuxième place avec un temps de 3:14:29, tandis que Misantanirina Rabenjalinoro a complété le podium en 3:21:55. Du côté féminin, Fitia Fasila Malalanirina a brillé en terminant l'épreuve avec un temps final de 4:44:59. « Personnellement, en tant que participant, je suis très satisfait par l'expérience. Ceux qui ont discuté avec moi ont aimé le parcours même si c'était challenging. Ça leur a permis de s'initier à un nouveau type d'effort combinant les 3 disciplines sur une longue distance », poursuit-il. Le prochain rendez-vous des amateurs de triathlon est déjà fixé à Antananarivo, promettant une compétition encore plus palpitante.

Heriniaina Samson

Tous les résultats :

Triathlon standard : Toavina Ramampiandra (hommes) / Fitia Fasila Malalanirina (dames)

Triathlon découverte : Flaviara Ramanantsoanambinina (hommes) / Fitia Vanilla Malalanirina (dames)

Duathlon Longue distance : Elson Tiana Rasolohery (hommes)

Duathlon découverte : Tsinjohasina Iavotriniaina (hommes) / Fiderana Windie Iantsafitia (dames)