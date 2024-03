Algérie: Futsal - Bon début de l'équipe de l'APS au tournoi de la presse sportive à Alger

Alger — L'équipe de football de l'APS (Algérie presse service) a bien débuté le tournoi de Futsal de la presse nationale-2024 en atomisant, son adversaire, du journal Akhbar Al Watan sur le score de 16-1, mi-temps (6-0), samedi en soirée à la Coupole de l'Office du complexe olympique à Alger pour le compte de la 1re journée du groupe D, dans lequel figure également, la Radio nationale 2 et Al Ayam News.

Dans un match à sens unique, les coéquipiers de Zaki Meslem, auteur de neuf buts et désigné meilleur joueur de la rencontre, ont dominé leur adversaire, ne lui laissant aucune opportunité de revenir au score qui aurait pu être plus important. Grâce à cette victoire, l'APS drivée par Karim Guerrach (entraineur et joueur) prend la tête du classement à égalité avec celle de la Radio nationale 2, vainqueur de l'équipe d'Al Ayam News (3-1), mais avec un meilleur goal-average (+15).

La soirée du samedi a permis au comité d'organisation de faire disputer aussi les deux autres rencontres pour le compte du groupe E, qui ont enregistré la victoire de l'équipe la Télévision 9 sur celle d'AL24 News (7-2) et le nul entre la Radio nationale 1 et le Centre international de la presse (CIP)3-3.

Depuis l'entame de la 3e édition du tournoi de Futsal de la presse nationale initié par l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), avec le "naming", de l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP), plusieurs rencontres ont eu lieu et ont permis à l'assistance et aux invités d'honneur d'apprécier les prouesses des différents acteurs, en l'espace des 40 minutes de jeu (20 minutes par mi-temps).

Vingt-Quatre (24) équipes représentant différents médias nationaux prennent part à la 3e édition du tournoi de la presse initié par l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), pour commémorer la Journée mondiale de la liberté de la presse, coïncidant avec le 3 mai de chaque année, et dédiée cette année 2024 aux journalistes tombés en martyrs suite aux frappes aériennes et les opérations terrestres des forces d'occupation sionistes, et en mémoire aux journalistes algériens décédés récemment.

Résultats de tous les matchs joués jusqu'à samedi

Groupe A:

Canal Algérie - quotidien Echaab (9-1)

DZ Match - El Watania TV (5-3)

Groupe B:

EPTV 2 - Quotidien El Fadjr (6-3)

Hayet TV - Al Ikhbariya (2-3)

Groupe C:

Echourouk News - Inter News (6-2)

Dzair Tube - Ennahar TV (6-5)

Groupe D:

Radio nationale 2 - Al Ayam News (3-01)

Algérie Presse Service - Akhbar Al Watan (16-01)

Groupe E:

Radio nationale 1 - Centre International de Presse (3-3)

AL24 News - Télévision 9 (2-7)

Programme du Dimanche 17 mars 2024:

22h00 : EPTV 1 - Télévision 4 (Groupe F)

23h00 : Koora News - El Heddaf TV (Groupe F).