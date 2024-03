Madagascar: Transfert international d'argent - Service commun lancé par BNI Madagascar et MoneyGram

BNI Madagascar et MoneyGram s'allient pour proposer un nouveau service de transfert d'argent international vers Madagascar, mettant en avant la simplicité, la rapidité et l'efficacité. Cette collaboration s'appuie sur les solides réseaux de chacune des entités. BNI Madagascar, avec ses 111 agences réparties dans les 23 régions du pays, se positionne comme la banque la plus présente à Madagascar.

Elle s'engage également dans une politique de proximité physique avec son programme « Banque digitale pour tous », qui intègre des technologies innovantes pour des opérations bancaires rapides, fiables et sécurisées. De son côté, MoneyGram, reconnu mondialement pour ses services de transfert d'argent, apporte son expertise et son réseau international pour faciliter les transferts depuis plus de 200 pays.

Cette alliance offre des avantages significatifs aux bénéficiaires des transferts à Madagascar. En effet, ces derniers ne supportent aucun frais et peuvent recevoir leur argent immédiatement en remplissant simplement un formulaire et en présentant une pièce d'identité. Les promoteurs de cette initiative soulignent ainsi l'accessibilité et la praticité de ce nouveau service qui répond aux besoins croissants en matière de transfert d'argent international vers Madagascar.