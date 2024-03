Ile Maurice: Cane Corso - Chère bête...

Il est imposant, athlétique, musclé, solide et fort. Excellent gardien, son apparence et son gabarit font tiquer... Plusieurs questions doivent toutefois être abordées sur ce molosse. Est-ce une bonne idée d'en élever ? Retrouve-t-on des chiens sains dont la lignée répond au critère de qualité ? Quel serait le budget pour bien s'en occuper ? Coup de projecteur sur le Cane Corso.

À quoi ressemble ce doux géant ? Sachez tout d'abord qu'une grande variété de couleurs est autorisée chez le Cane Corso. À l'origine, les quatre couleurs principales étaient : le noir, le bringé foncé, le gris cendre et le froment. Le noir, le grisplomb, le gris ardoise, le gris clair, le fauve clair, le rouge cerf, le fauve foncé et le bringé (raies sur fond fauve ou gris de différentes nuances) font désormais le bonheur des propriétaires. À noter que le croisement entre adultes de couleur variées peut engendrer toutes les couleurs susmentionnés. «La mère et le père peuvent être noirs et donner naissance à un bébé gris», nuance un éleveur.

Trouver un éleveur-propriétaire qui veut bien nous parler de la race et surtout de ses chiens n'a pas été une mince affaire. On comprend que la vente de ses chiots est un business qui rapporte gros dans la mesure où les chiots coûtent entre Rs 30 000 et Rs 100 000. Faute de permis, plusieurs propriétaires ne souhaitent pas attirer l'attention sur eux. «Pa met mo nom, mo péna permi...»

Où acheter son chien ?

Certains anciens détenteurs de permis font un constat accablant : «Kifer bizin renouvelé permi ? Bann ki péna permi pé vann karékaré lor Facebook !» Justement, la question se pose. Où acheter son chiot ? Forcément chez un éleveur agréé dont le permis est à jour, histoire d'avoir un recours légal en cas de problème. C'est un gage aussi de qualité, même si ce n'est pas toujours vrai, car certains éleveurs patentés «n'hésiteraient pas à acheter chez des illégaux pour revendre plus cher chez eux».

(La couleur fauve (à. g) est une couleur très prisée.)

N'empêche, la proposition de vente de chiots Cane Corso sur Facebook est légion, des fois, à des prix «incroyablement bas !» Un éleveur connu dans le milieu, qui lui détient un permis en bonne et due forme, explique que la qualité des chiens n'est pas la même partout. «Certains ont été croisés avec d'autres races dans le passé alors que d'autres ont copulé avec des spécimens de la même famille.» Cela a donné lieu «à des chiens malades, sur-dimensionnés ou avec des attributs défectueux».

Otan ser bébet ?

Mettre au monde une portée de Cane Corso comporte son lot de problèmes. Bien souvent, la femelle n'arrive pas à mettre bas toute seule. L'intervention du vétérinaire est alors cruciale pour éviter un dénouement tragique. «Bizin kont Rs 20 000 pu fer veto vini», dira un propriétaire. Il faudra aussi s'occuper des chiots si la mère n'arrive pas à tous les nourrir. «Bizin pran konzé ek res ar zot enn zourné.» L'achat de lait spécial avec du colostrum est nécessaire pour la survie des chiots. «Mari ser sa dilé-la !»

Vient ensuite la période où le chien commence à se nourrir d'aliments solides. «Il est impératif de le nourrir avec des croquettes de qualité.» Le sachet de 15 kg tournant autour des Rs 4 500, une portée de huit chiots aura le loisir de tout engloutir en un mois. «Plis bizin fer vaksin. Enn vaksin Rs 600. Ena trwa pou fer pou sak lisien. Tousala fer ki lisien ser kan pé vandé !» Notre éleveur dit ne pas comprendre comment certains éleveurs illégaux parviennent à vendre des chiens à Rs 15 000. «Pann fer vaksin, pann donn bon manzé ek sirtou kalité adilt feb.» D'où le prix dérisoire.

De par sa taille, même étant petit, le Cane Corso ingurgite tout et n'importe quoi. «J'ai des amis dont les chiots ont avalé des chaussettes», dira Christopher Legrand, propriétaire de Cane Corso. «Bizin al fer bel opérasyon pu tir sa.» D'autres ont «avalé une balle de tennis entière !»

Ki pou donn manzé ?

Christopher Legrand nourrit ses chiens exclusivement de croquettes. D'autres préfèrent les croquettes le matin et ensuite du riz le soir. Un vétérinaire connu dans l'Ouest dira qu'il n'y «aucune valeur nutritive dans les os de poulets». Autant alors éviter de leur en donner vu les risques. Des cous de poulet, des abats de boeuf et de mouton, du yaourt, des sardines, du thon et bien sûr des légumes sont recommandés. Histoire de bien équilibrer le repas du soir. «Cela me coûte Rs 6 000 par mois pour nourrir deux Cane Corso», confie Axelle, une habitante d'Albion.

Le gro baba a aussi besoin d'activités, d'espace. Il doit pouvoir jouer pendant des heures et effectuer de longues promenades avec ses maîtres. Un adulte en bonne santé doit avoir un poids compris entre 50 et 55 kg. «La race pure fait ce poids.» Reste qu'à Maurice on associe la qualité... à la taille. Cela dit, des chiens obèses peuvent être sujets à la dysplasie de la hanche et du coude, ainsi qu'au syndrome de dilatationtorsion de l'estomac.

Par ailleurs, il est recommandé de bien l'instruire à la marche dès son jeune âge. Car, une fois adulte, ce sera un calvaire de le promener s'il n'en fait qu'à sa tête. De plus, la puissance de sa mâchoire est impressionnante et atteint les 700 PSI de pression (NdlR, la force de morsure d'un chien se mesure en livres par pouce carré) soit plus ou moins 50 kg/cm2. Il est classé troisième mondial au niveau de la puissance de la mâchoire ! Il faut également surtout penser à l'habituer à ses congénères très tôt. «Li pou touy lisien vwazin sinon !»

Et avec les gosses ?

D'une incroyable douceur avec les enfants, il peut tout de suite passer en mode «fou enn bez» si un danger fait surface. Il est très protecteur tout en dégageant une espèce de nonchalance si propre à lui. «Sé pa enn lisien ki zap pou nanyé. Kan li pé fer tapaz, védir kitsoz pé arrivé. Enn mari gardien.»

Grosso modo, posséder un Cane Corso, hormis son coût initial, coûte cher ! Il faut du temps, de l'espace et surtout, de la patience. De la patience pourquoi ? Ce chien, de par sa taille, est souvent comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. «Si vous avez des pots de fleurs posés en hauteur, mettez-les au ras du sol...» avertit Christopher. On allait oublier. «Ramasser ses crottes gigantesques est une autre affaire...»