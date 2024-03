Ile Maurice: Droupadi Murmu drapée dans la simplicité

Elle était l'invitée d'honneur aux célébrations du 56e anniversaire de l'Indépendance et du 32e anniversaire de la République. Pendant trois jours, du 11 au 13 mars, la présidente de l'Inde, Droupadi Murmu, a su captiver l'attention de nombreux Mauriciens. Avec une simplicité désarmante, elle a salué toutes les personnes qu'elle a croisées, du citoyen lambda aux ministres, toujours en arborant un sourire chaleureux. Nous l'avons suivie.

À peine arrivée lundi, cette dame spéciale, appartenant à la tribu Santhal, s'est immédiatement engagée dans une série de visites et d'activités. Malgré la cadence frénétique durant ses trois jours, Droupadi Murmu, du haut de ses 65 ans, est restée rayonnante. Vêtue de saris colorés et de ses baskets roses, elle a émerveillé par son humilité. Après un passage éclair chez son homologue mauricien Pradeep Roopun à la State House peu après sa descente d'avion, elle s'est rendue au Jardin botanique de Pamplemousses.

Malgré les tentatives des agents de sécurité pour la maintenir à distance du public, cette mère de famille, née dans l'État de Jharkhandau au sein d'une famille défavorisée, a tranquillement, sereinement, parcouru les lieux avec un profond respect pour ceux qui y reposent. Elle s'est ainsi déchaussée avant de déposer des fleurs sur les samadhis de sir Seewoosagur Ramgoolam et de sir Anerood Jugnauth. Ensuite, l'ancienne professeure de mathématiques, de géographie et de langues, a salué tous ceux venus à sa rencontre, leur adressant un sourire et un geste de la main avant de repartir en voiture.

%

Si elle a toujours affiché un calme olympien, c'est lors du défilé de la marine indienne au Champ-de-Mars le 12 mars qu'elle est apparue particulièrement radieuse. La fierté se lisait dans le regard de celle dont le parcours politique n'a pas été de tout repos. Elle a rejoint le Bharatiya Janata Party en 1997 en tant que conseillère, obtenant ses premiers mandats en 2000 en tant que ministre d'État en charge du commerce et du transport durant deux ans, puis en décrochant le portefeuille de ministre de la pêche et des ressources naturelles. Parallèlement, elle a siégé pendant neuf ans au sein de l'Assemblée législative de l'État d'Odisha, mais a dû cédé son poste en 2009 pour s'occuper de ses proches.

Rappelons qu'en sept ans, Droupadi Murmu a perdu l'un après l'autre ses deux fils, sa mère, son frère, puis son mari. Seule avec sa fille, elle reprenait pourtant une carrière publique en 2014, se faisant battre lors de l'élection du district de Rairangpur. Une déconvenue qui s'ajoutait à celle subie cinq ans plus tôt lors des élections générales du district de Mayurbhanj. Mais Droupadi Murmu ne baisse pas les bras et est élue gouverneur de Jharkhand en mai 2015. Elle devient alors la première femme à diriger cet État et conserve ce poste jusqu'en juillet 2021, avant de se lancer dans la course à la présidence. Candidate officielle de l'Alliance démocratique nationale en juin 2022, suite au retrait du président sortant, Ram Nath Kovind, elle remporte l'élection avec 64,03 % des voix, avec le soutien du parti au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi.

Tous ceux qui ont eu l'opportunité de la rencontrer au cours de ces trois jours passés à Maurice ont exprimé leur admiration face à cette dame qui dégage une certaine force tranquille. Le leader de l'opposition XavierLuc Duval s'est dit charmé par sa personnalité, tandis que le leader du Parti travailliste Navin Ramgoolam a loué sa sagesse et son engagement, particulièrement en ce qui concerne les relations entre nos deux nations. Le Premier ministre Pravind Jugnauth n'a pas tari d'éloges à son égard.

Droupadi Murmu laissera certainement une marque de son passage, notamment au Jardin botanique sir Seewoosagur Ramgoolam à Pamplemousses, où elle a planté un arbre endémique, un poupartia pubescens, également connu sous le nom de bois blanc. Mais aussi et surtout dans la tête et le coeur de ceux qui l'ont rencontrée...