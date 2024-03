Ethiopie: La 21e course de 5 km féminine s'est tenue à Addis-Abeba.

<strong>Addis Abeba, — La 21ème course de 5 km féminine sous le thème « Priorité » a eu lieu ce matin à Addis-Abeba.

La course de 5 km organisée par la grande course en Éthiopie, à laquelle participent uniquement des femmes, s'est tenue aujourd'hui à Addis-Abeba.

16 000 femmes ont participé à la course de 5 km Safaricom Women's Priority 2016.

Il a été indiqué que le nombre de participants au concours sur le thème « Soutenir le pouvoir des femmes, accélérer le changement » est le plus élevé de l'histoire du concours.

On a appris que plus de quarante femmes de différents pays ont participé au concours.

A l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Éthiopie et l'Irlande, 35 Irlandais ont participé au concours.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministère de la Femme et des Affaires sociales concernant le 21e anniversaire de la Grande Course, la ministre, Ergoge Tesfaye, a remercié la Grande Course et ses partenaires pour le soutien qu'ils apportent aux activités des femmes en Ethiopie.

La responsable de la grande course en Ethiopie, Dagmawit Amare, a déclaré dans le communiqué que l'institution a été en mesure d'autonomiser les femmes et de soutenir les femmes en situation difficile et les institutions caritatives au cours des 21 dernières années.

Le ministre des Femmes et des affaires sociales, Ergoge Tesfaye, l'athlète Haile Gebreslase, la chef du Bureau de la culture et des sports de la ville d'Addis-Abeba, Hirut Kasaw, l'athlète Meseret Defar et d'autres personnalités célèbres ont assisté au programme de lancement.

Dans la compétition, Gutani Shanko a terminé 1er, Birnesh Dessie 2e et Mkades Shimeles 3e.