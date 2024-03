Maroc: Coup d'envoi de la 3ème édition des 'Ramadanesques de Tanger métropole 2024'

La 3ème édition du programme "Ramadanesques de Tanger métropole 2024" s'est ouverte, mercredi soir, l'occasion de mettre en valeur le riche patrimoine local et de promouvoir les valeurs de solidarité et d'entraide.

Organisé par la Fondation Tanger métropole pour l'action culturelle, sociale, éducative et sportive, en partenariat avec la commune de Tanger et la direction régionale de la jeunesse de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cet événement se dérouler dans plusieurs hauts lieux culturels de la ville du Détroit, à l'instar de la galerie Mohammed El Youssfi, les différents espaces de la Médina, le Centre de soins spécialisé en autisme de Tanger, le Centre culturel de Bni Makada, le Centre culturel Ahmed Boukmakh et la Maison Abdellah Guennoun.

Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 3 avril, s'inscrit dans le cadre de la stratégie locale dans le domaine culturel, visant à mettre en valeur la richesse du patrimoine de la ville de Tanger et à souligner la profondeur de ses racines historiques, tout en mettant en lumière sa forte ambition pour l'avenir.

S'exprimant à cette occasion, le président de la Fondation Tanger métropole, Abdelouahed Boulaich, a indiqué que cet événement se veut une réponse aux besoins des habitants de Tanger en termes d'activités culturelles, artistiques et sportives durant le mois sacré du Ramadan, ajoutant: "Nous avons essayé de programmer des activités qui puissent intéresser les Tangérois, mais également inclure toutes les franges de la société".

Parmi les activités prévues dans le cadre de cet événement figure une visite guidée de la ville de Tanger, afin de faire connaître sa riche histoire et son patrimoine local, et de mettre en valeur les chantiers de développement d'envergure qui y sont lancés, qui incarnent la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure la ville du Détroit, a-t-il enchaîné.

Le programme de cette édition comprend également une kyrielle d'activités culturelles, artistiques, sportives et solidaires, notamment des conférences scientifiques et intellectuelles abordant des sujets culturels, historiques et sociaux, des expositions d'art plastique et d'artisanat, des spectacles théâtraux, musicaux et folkloriques, des activités sportives et de divertissement pour les enfants et les jeunes, et des caravanes de solidarité pour aider les familles nécessiteuses.