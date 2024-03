Madagascar: Trail d'Ibity - Dernière ligne droite pour les inscriptions

Il ne reste plus que deux semaines avant la fin des inscriptions. Le Trail d'Ibity aura lieu le 7 avril, avec des nouveautés.

Une course exceptionnelle pour une noble cause ! La huitième édition du Trail d'Ibity, qui se tiendra le dimanche 7 avril, promet d'être encore plus passionnante et chaleureuse. Plus de 2000 trailers sont attendus pour cet événement incontournable pour les amateurs et amoureux de la nature. Mais surtout, il s'agit d'un événement de levée de fonds destiné aux enfants souffrant de malnutrition chronique, pris en charge par la Maison de la Nutrition d'Ibity. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 mars 2024 et pourront se faire au kiosque ORTANA, jardin d'Antaninarenina et à Antsirabe au bureau OrtVak, enceinte CCI Chambre de Commerce Gare.

Pour rendre cette édition encore plus mémorable, le comité d'organisation a mis en place quelques innovations. « Tout d'abord, un tout nouveau parcours de 30 km a été créé, ainsi que les trophées Corporate. Tous les coureurs qui franchiront la ligne d'arrivée recevront une médaille souvenir en reconnaissance de leur accomplissement. De plus, des t-shirts « souvenirs exclusifs » seront disponibles à la vente pour ceux qui souhaitent garder un excellent souvenir de cette expérience. Un stand de jeux sera également installé sur place pour les enfants », a annoncé le responsable.

Pourtant, les épreuves restent inchangées, comprenant deux courses, à savoir 12 et 30 km, réservées aux personnes en bonne condition physique, ainsi qu'une course de 2 km, une découverte pour les enfants et les adultes. Le parcours fera découvrir aux participants le paysage passionnant du Mont Ibity, riche en biodiversité et perle de la commune rurale d'Ibity, situé à 25 km au sud d'Antsirabe. C'est un site exceptionnel, propice à la randonnée et au tourisme sportif. Comme à chaque édition, une navette de transfert sera mise à disposition de tous les participants, depuis la gare d'Antsirabe jusqu'au lieu de départ de la course, ainsi qu'au retour. « Ensemble, courons pour une cause noble et faisons une réelle différence dans la vie des personnes soutenues par l'Association Antenna Madagascar », c'est l'esprit de cette course. Un avant-goût avant la 15e édition de l'UTOP en mi-mai.