Maroc: Ouarzazate - Plus de 12.000 ménages bénéficient de l'opération 'Ramadan 1445'

Ouarzazate — Quelque 12.134 ménages dans la province de Ouarzazate bénéficieront cette année de l'opération de soutien alimentaire "Ramadan 1445".

Cette opération, initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l'occasion du mois sacré de Ramadan, concerne 1.534 bénéficiaires issus du milieu urbain et 10.600 autres en milieu rural répartis sur onze caïdats.

Lancée jeudi dernier au niveau de la province de Ouarzazate, cette opération profitera à 1.300 ménages au niveau de Ouarzazate, 234 à Taznakht, 410 à Ghassate, 1.494 à Sekoura, 1.790 à Ameghran, 1.790 à Tarmikt, 1.024 à Amerzgan, 644 à Anzal, 960 à Ouisselssate, 1.494 à Ighrem Nougdal et 994 ménages à Tellouat.

Afin de garantir le succès de cette initiative, la province de Ouarzazate a mobilisé des comités au niveau provincial et local, ainsi que des ressources humaines relevant des délégations de l'Entraide nationale et de la Promotion nationale, de la Santé, des nédharats des Habous et des Affaires islamiques et les autorités publiques dans l'ensemble des points de distribution.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de l'Entraide à Ouarzazate, Omar Bahammou, a souligné que "cette initiative solidaire cible les catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap".

Il a ajouté que cette opération est supervisée par l'Entraide nationale, le Nadhir des Habous et des affaires islamiques, le délégué provincial du ministère de la Santé et de la protection sociale, le chef de la division des affaires économiques et de la coordination au sein de la préfecture de la province de Ouarzazate ainsi que les représentants des oeuvres sociales des FAR et les services de la Gendarmerie Royale.

SM le Roi Mohammed VI a procédé, mercredi à l'arrondissement Yaâcoub El Mansour à Rabat, au lancement de l'opération nationale "Ramadan 1445" bénéficiant à un million de ménages, soit près de 5 millions de personnes.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de 347 millions de dirhams, l'opération "Ramadan 1445" porte sur la distribution de 34.550 tonnes de produits alimentaires (farine, lait, riz, huile, sucre, concentré de tomates, vermicelle, lentilles et thé).