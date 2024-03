Algérie: Numérisation des inscriptions à la première année primaire avant fin juin prochain

AIN DEFLA — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a annoncé, dimanche à Ain Defla, que la numérisation des inscriptions à la première année primaire, et d'orientation et de suivi des absences des élèves, interviendra avant fin juin prochain.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite d'inspection dans la wilaya, M. Belabed a affirmé que son départagent ministériel "oeuvre à la numérisation d'opérations +utiles+ avant la fin juin prochain", citant entre autres, "l'opération des inscriptions à la première année primaire et celles de l'orientation et du suivi des absences des élèves".

"La numération des inscriptions à la première année primaire va permettre aux parents d'inscrire, à distance, leurs enfants sans avoir à se déplacer", a-t-il expliqué, notant que d'autres opérations seront numérisées dans le secteur de l'éducation, à l'avenir.

Le ministre de l'Education nationale a aussi salué le "niveau" atteint par l'opération de numérisation dans le secteur de l'éducation nationale à Ain Defla, où sa "bonne mise en oeuvre a donné les résultats escomptés", s'est-il félicité.

Après avoir relevé que "les conditions de scolarité à Ain Defla sont bonnes", il a loué le "sérieux" des autorités de la wilaya, au même titre que les "efforts" déployés et "l'intérêt" accordé au secteur de l'éducation nationale.

M. Belabed a souligné, à cet égard, les "efforts" consentis à l'échelle locale, pour l'accueil et la réception du plus grand nombre possible d'infrastructures de base, entre lycées, CEM et écoles primaires.

La wilaya a enregistré l'inscription de nombreux projets au titre du programme 2024, représentés notamment par 23 groupes scolaires, 23 CEM, 10 lycées, 10 cantines scolaires et deux internats, selon les données fournies par la direction locale de l'éducation.

Durant sa visite à Ain Defla, le ministre a procédé au lancement de la réalisation de structures éducatives, dont un lycée dans la commune d'Ain Torki et trois (3) CEM dans les localités d'El-Main, Tachta-Zougagha et Ain Bouihine, outre l'inspection des chantiers d'autres projets à Boumedfaâ et Ain Defla.