Ile Maurice: Cigarettes - Les nouveaux paquets ne font pas un tabac

Les Public Health (Restrictions on Tobacco Products) Regulations 2022 sont entrées en vigueur le 31 mai 2023. Le but de ces dispositions de la loi est de contribuer à la lutte contre le tabagisme. Celui-ci étant un facteur de risque majeur pour les maladies non transmissibles qui tuent chaque année 8 millions de personnes dans le monde.

L'Organisation mondiale de la santé prévoit une augmentation du nombre de fumeurs à environ 1,7 milliard d'ici 2025. Parmi ces nouveaux règlements, on trouve l'emballage neutre - sans logos, couleurs, images de marque et promotions - pour les paquets de cigarettes afin de mettre en avant les méfaits de la cigarette et décourager le tabagisme.

L'emballage adopte une couleur standard, soit le vert-brun Pantone 448 C, avec des avertissements graphiques. La loi sur l'emballage neutre prévoit une période de transition afin de permettre aux importateurs et aux détaillants d'écouler leurs stocks existants et de donner le temps aux producteurs de fabriquer les nouveaux paquets de cigarettes. Depuis peu, Maurice est en période transitoire, car certains opérateurs avaient déjà du stock pour les mois à venir.

«De notre côté», indique Umarfarooq Omarjee, Executive Director de Omarjee Commercial, «nous avions du stock jusqu'au mois de décembre 2023. Les nouveaux emballages ont commencé à être distribués en janvier 2023. Nous n'avons plus d'ancien stock (...)». Il y a non seulement le changement concernant l'emballage neutre, mais aussi d'autres règlements comme un contrôle sur le taux de goudron, fixé à un maximum de 10 milligrammes par cigarette, et celui de la nicotine maximum à 1,0 milligramme par cigarette. De plus, les cigarettes avec des capsules aux saveurs variées, dont les cigarettes mentholées ou fruitées, ne sont plus autorisées.

%

Les fumeurs découvrent, pendant cette période de transition, les cigarettes qui ne seront plus disponibles dans le même format ou la même saveur en raison des changements de la loi. Par exemple, la cigarette «super slim» n'est plus autorisée. «À notre niveau, nous avons dû revoir notre gamme de cigarettes et nous tourner vers d'autres usines au Luxembourg et en Bulgarie pour les importations», explique-t-il. Le fumeur a le choix de s'habituer au produit ou de changer de marque, voire d'arrêter de fumer. Mais il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Au niveau des points de vente, la transition de l'ancienne à la nouvelle boîte de cigarette arrive à sa fin.

Un boutiquier nous indique que lundi, il a reçu quelques anciennes boîtes de cigarettes d'une seule marque. Le fournisseur lui a précisé qu'il lui en restait quelques-unes et qu'ils les distribuent pour écouler le stock. «Pour les autres marques, nous avons reçu que des paquets avec des emballages neutres.» Le boutiquier nous confie que pour le moment, il a du mal à faire la distinction entre les différentes marques ; il faut être très attentif. «Je fais parfois des erreurs et les clients se fâchent, car certaines marques sont plus chères que d'autres. Les clients recherchent les anciennes boîtes mais c'est fini, il n'y en a plus. Je peux dire que 90 % des fumeurs qui viennent en acheter ne sont pas encore habitués aux nouvelles cigarettes.» Umarfarooq Omarjee estime que cette période de transition pourrait durer jusqu'au mois de juin.

Tabagisme : Plus de jeunes et de femmes

D'après le Non Communicable Disease (NCD) Survey de 2021, la consommation de tabac est en déclin. Chez les hommes on note un taux de tabagisme de 35,5 % tandis qu'il est de 3,7 % chez les femmes. En comparaison, ces chiffres étaient de 38 % et 3,9 % en 2015, respectivement. Cependant, une tendance au rajeunissement et à la féminisation des fumeurs est observée.