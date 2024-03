Maroc: INDH - Trois questions à Saadeddine Jilani, chef de la Division de l'Action Sociale à la province de Moulay Yacoub

Moulay Yaboub — Chantier de règne par excellence, l'Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) a fortement renforcé son ancrage territorial depuis son lancement par SM le Roi Mohammed VI en 2005. A la province de Moulay Yacoub, relevant de la région Fès-Meknès, l'INDH déploie des programmes tous azimuts pour s'ériger en tant qu'acteur social incontournable.

Que ce soit en matière d'éducation, de santé ou d'entrepreneuriat, l'INDH est sur tous les fronts. Le chef de la Division de l'Action Sociale au niveau de la province de Moulay Yacoub, M. Saadeddine Jilani, met l'accent, dans un entretien à la MAP, les multiples réalisations de cette initiative et son impact sur les conditions de vie de la population dans cette province, quasiment rurale.

1. Depuis son lancement, l'INDH a largement contribué au renforcement de l'offre préscolaire et à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans la province. Pouvez-vous nous nous expliquer le rôle de l'Initiative dans ce domaine au niveau de la province de Moulay Yacoub ?

Depuis son lancement l'INDH a effectivement joué un rôle crucial dans l'amélioration et le renforcement de l'offre éducative, notamment dans les communes rurales de la province de Moulay Yacoub. Plusieurs interventions méritent d'être soulignées dans ce cadre.

Il s'agit d'abord de la contribution à la généralisation du préscolaire en milieu rural par la programmation de 174 unités dont 153 sont opérationnelles accueillant 2.121 enfants au titre 2023/2024. Cette réalisation a permis d'élargir considérablement l'accès à l'enseignement préscolaire, posant ainsi les fondations d'un apprentissage précoce de qualité.

%

Consciente de l'importance de l'accessibilité à l'éducation, l'INDH s'est focalisée également sur l'amélioration de l'offre de transport scolaire, avec un parc de 92 véhicules. Les élèves des différentes communes de la province peuvent désormais accéder plus facilement aux établissements scolaires, ce qui contribue à réduire le taux de déperdition scolaire et à favoriser la scolarisation de la fille rurale.

On peut citer aussi la création de deux centres d'épanouissement visant les enfants et les jeunes. Ces structures offrent aux élèves un espace propice à l'exploration de leurs talents et à l'engagement dans des activités parascolaires enrichissantes, contribuant ainsi à leur développement personnel et social.

Par ailleurs, en réponse aux besoins identifiés en matière des apprentissages, l'INDH a mis en place des actions de soutien scolaire au profit des élèves primaires ayant des difficultés dans ce domaine. Ces actions visent à accompagner les élèves et à assurer une meilleure égalité des chances en matière d'éducation.

2. Comment l'Initiative a déployé son programme d'amélioration du revenu et Inclusion économique des jeunes au niveau de Moulay Yacoub?

L'appui à l'entrepreneuriat chez les jeunes fait partie des axes prioritaires de la phase 3 de l'INDH. La singularité de ce programme réside dans la son approche particulièrement innovante dans l'écosystème de l'accompagnement entrepreneurial, qui consiste à offrir aux porteurs de projets un accompagnement pré et post création.

La question de la viabilisation des entreprises portées par des jeunes est au coeur des préoccupations de ce chantier royal. A l'instar des autres provinces, Moulay Yacoub s'est dotée d'une plateforme où les jeunes de la province sont reçus, écoutés, et orientés. Dans le cadre de cette plateforme des jeunes, des entretiens de profilage sont réalisés avec les porteurs de projets pour cerner leurs besoins et les accompagner sur le plans entrepreneurial.

Si la démarche est fortement cadrée avec un accompagnement pré-création de 2 mois avec un volume horaire minimum de 40h et un accompagnement post-création allant de 1 à 2 ans, nous avons au niveau de la province de Moulay Yacoub décliné ce programme en adoptant une approche qui tient compte des singularités du territoire, qui est à dominante rurale.

Le Centre Marocain des Etudes et des Recherches sur l'Entreprise Sociale (CMERES), qui est le prestataire d'accompagnement entrepreneurial sur notre territoire, adopte une approche centrée sur la proximité et le développement des compétences des porteurs de projet. En pré-création l'accent est ainsi mis sur le développement des compétences entrepreneuriales, personnelles et interpersonnelles des porteurs de projet. Alors qu'en post-création, l'accent est plutôt mis sur le renforcement des compétences entrepreneuriales et le développement des compétences managériales pour améliorer la viabilité des jeunes entreprises.

Nous avons ainsi sur les 3 années du programme (2021 à 2023) pu accompagner 291 jeunes en pré-création, dont 91 ont été financés par le Comité Provincial de Développement Humain et sont aujourd'hui suivis en post-création.

La part des femmes porteuses de projets accompagnées est de 17%, ce qui n'est pas négligeable vu le caractère rural du territoire.

S'agissant des statuts juridiques, 59 porteurs de projets ont choisi le statut d'auto-entrepreneur, 15 exercent en tant que SARL à associé unique, 9 sous le statut SARL et 8 dans un cadre coopératif.

Le nombre d'emplois crées dans le cadre de cette dynamique entrepreneuriale est de 239. Les secteurs d'activité investis par nos jeunes sont essentiellement l'agriculture, les services et l'artisanat.

Notons que les réalisations dans le cadre de ce programme auraient été plus significatives sans le ralentissement des activités dû à la crise Covid-19.

3. Comment se traduit l'engagement de l'INDH en faveur de la santé maternelle et infantile à Moulay Yacoub, sachant qu'il s'agit d'un axe prioritaire de ce chantier royal d'envergure?

L'engagement de l'INDH en faveur de la santé maternelle et infantile à la province se traduit par une série d'actions et de projets ciblés, reflétant la priorisation de cet axe crucial. La stratégie adoptée par l'INDH pour améliorer la santé des mères et des enfants comprend plusieurs volets significatifs, à commercer par l'équipement des centres de santé en matériel médical et biomédical. Cette action a pour objectif d'améliorer la qualité des services de santé offerts aux femmes enceintes et aux enfants.

L'Initiative met également des ambulances à disposition des centres de santé, notamment ceux dotés de maison de maternité, afin d'améliorer l'accessibilité aux services d'urgence et garantir une intervention rapide en cas de complications durant la grossesse ou l'accouchement.

De même, des actions de sensibilisation sont régulièrement organisées au niveau de la province pour informer et éduquer les populations sur les bonnes pratiques en matière de santé. Ces initiatives visent à changer les comportements en matière de santé maternelle et infantile et à encourager les femmes enceintes à effectuer des suivis prénataux réguliers.

Dans ce sens, l'INDH a programmé la création des "Dar Al Oumouma" (DAO) dans deux communes de la province, vu leur rôle primordial dans le dispositif de la santé communautaire, en particulier pour la santé et la nutrition maternelle et infantile. Ces établissements, qui jouent un rôle essentiel dans le développement de la petite enfance, visent à offrir des services de qualité aux populations cibles.

L'INDH a également lancé une opération de distribution de 1200 kits sanitaires au titre de l'année 2024, destinés spécifiquement aux femmes ayant accouché dans les maisons de maternité pour encourager l'accouchement dans un milieu surveillé.

A travers ces interventions, l'INDH démontre son engagement ferme envers l'amélioration de la santé maternelle et infantile dans la province de Moulay Yacoub.