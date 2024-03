Congo-Kinshasa: Uvira - Les autorités provinciales annoncent le démarrage des grands travaux sur la RN5 et RN30

Le maire intérimaire d'Uvira (Sud-Kivu), Kapenda Kifara Kiki a annoncé, samedi 16 mars, le démarrage des grands travaux sur la route nationale numéro 5(RN5), dans son tronçon entre le rond- point Kavimvira et le port public de Kalundu ; et la construction de la RN30, entre la frontière burundaise et le rond-point.

Au cours d'un point de presse, l'autorité urbaine a averti que ces travaux seront précédés par la démolition des constructions anarchiques érigées le long de cette route.

Il a, par ailleurs, rassuré la population que toutes les précautions vont être prises pour ne pas être pris au dépourvu quant à ces démolitions.

« Des nouveaux chantiers qui vont s'ouvrir partout à Uvira, notamment la construction de la RN30 (entre la frontière et le rond-point) et la RN5 (entre le rond-point et le port Kalundu). Nous voulons être clairs ici, nous la mairie d'Uvira, nous n'indemniserons personne. C'est un projet du gouvernement national. Nous, nous en sommes bénéficiaires », a averti Kapenda Kifara Kiki.

Il a indiqué qu'un comité de suivi sera mis sur pied avec comme mission de déterminer quelles maisons détruire et quelles maisons ne pas détruire.

Le maire intérimaire d'Uvira a demandé aussi aux autorités concernées, de faire déplacer certains ouvrages, tels que des poteaux électriques de la SNEL et les tuyaux souterrains de la REGIDESO.