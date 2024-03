Ile Maurice: Des membres de Linion Moris intimidés par des gros bras du MSM

La campagne électorale s'annonce «dangereuse», selon Dev Sunnasy. Son parti, Linon Pep Morisien, le Ralliement Citoyen pour la Patrie, le Rassemblement Mauricien et les Verts Fraternels, qui se sont tous réunis au sein de Linion Moris, avaient commencé un tour de l'île et s'étaient rendus à Goodlands, Triolet, Terre-Rouge, Pointe-aux-Sables et Quatre-Bornes. «Nous n'avions rencontré aucun problème. Au contraire, le public était très réceptif», nous explique Dev Sunnasy.

Or, lors de leur visite à Rivière-du- Rempart, «plus précisément au marché, qui a coûté un demi-milliard, nous avons été attaqués verbalement par des 'tapeurs' vêtus de T-shirts orange». Ils étaient environ 25 personnes de Linion Moris qui partageaient des tracts et leur programme électoral avec en couverture la photo de Padma Utchanah qui se présentera comme candidate au numéro 7. «Nous savions depuis la veille qu'une proche de Sandhya Boygah qui serait candidate du MSM dans la même circonscription serait présente, accompagnée de fauteurs de troubles. Effectivement, ces personnes nous ont insultés et provoqués, nous demandant de vider les lieux.»

Dev Sunnasy nous explique que des maraîchers et leurs clients s'en sont alors pris aux agents du MSM pour leur manière de faire. Finalement, la police est intervenue et a demandé à ces derniers de circuler. Pour lui, c'est le contenu percutant des tracts qui a dû provoquer cette tentative d'intimidation des agents du MSM. Rama Valayden et Nando Bodha, entre autres, étaient aussi présents et on a pu les voir en grande conversation avec des membres du public. C'est ce qui a aussi dû déranger les agents du MSM qui ne cessaient de scander : «Vive Pravind. Pravind nou mari...»