Ile Maurice: Trois jeunes dont un mineur arrêtés avec du cannabis

Trois jeunes âgés de 24 ans, 19 ans et 17 ans ont été arrêtés pour possession de cannabis vers 3 heures du matin hier. La District Services Unit (DSU) de l'Ouest, à la suite de certaines informations reçues, s'est rendue près d'un appartement à Sodnac où elle a trouvé une voiture noire stationnée. Ils se sont approchés et ont trouvé trois hommes assis à l'intérieur qui semblaient suspects. Le sergent a interrogé le conducteur qui a donné son nom et dit habiter Petit-Camp.

Les deux passagers ont donné leur nom et ont été informés de l'intention de la police de les fouiller ainsi que le véhicule, fouille à laquelle ils ont consenti. Les policiers ont retrouvé et sécurisé une boîte de bonbons contenant deux sachets en plastique renfermant des feuilles sèches et quatre graines suspectées d'être du cannabis. Les trois personnes ont été dûment informées de leurs droits et des preuves à leur encontre.

L'homme de 19 ans a déclaré : «Sa mas la mwa kinn asté sa ek mo finn donn sa mo kouzin ek lerla li finn ramas sa dan en bwat mov. Linn gard sa dan bwat a gan dan so loto. Sa kat lagrin la osi pou mwa mem sa.» Lors de son interrogatoire, le suspect de 24 ans a dit : «Sa mas la mo kouzin kinn donn mwa sa ek mo finn ramas sa dan enn bwat smint ek mo finn gard sa dan mo bwat a gan. Nou ti pou al fim sa lakaz.» Le mineur a expliqué n'être au courant de rien, «mo ti zis vinn fer enn letour ar bannla». Les trois suspects ont été amenés au bureau de la DSU pour enquête et le cannabis sécurisé. Le jeune de 17 ans a été autorisé à partir. Les deux autres sont détenus en attendant leur comparution au tribunal de Rose-Hill aujourd'hui.