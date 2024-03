Madagascar: Pure play football league - Zanakala devance Elgeco Plus, Fosa intouchable

Pas de vainqueur. Elgeco Plus a été tenu en échec un partout par CFFA hier, au By Pass, match comptant pour la cinquième journée de la Pure Play Football League. Le club d'Andoharanofotsy ouvre la marque dès la 14e minute, but inscrit par Eliot qui a surpris le portier des Barea, Nina. Les deux formations ont été dos à dos.

Le club vainqueur de la Coupe de Madagascar impose par la suite son rouleau compresseur. Dino égalise grâce à un coup franc bien visé au deuxième poteau, frôlant le côté droit des murs du CFFA (31e). En majorité formé par des Barea Chan, Elgeco Plus a dominé la dernière demi-heure de la première période. Doddy élimine deux défenseurs et vise le premier poteau, mais le portier Micka arrive encore à dégager le ballon (38e). Au retour des vestiaires, Elgeco Plus poursuit son pressing et menace à plusieurs reprises la cage du camp adverse.

Destitué

« Le but précocement encaissé a déconcentré nos joueurs, à la suite d'une erreur dans la défense. Nous avions pu égaliser peu après, mais nous n'avions pas su concrétiser nos ballons arrêtés», confie Andry Hildecoeur, coach d'Elgeco Plus.

«Elgeco Plus a pu égaliser à la suite d'une maladresse de notre gardien. Il a été un peu distrait. Et affronter une équipe leader du groupe, double vainqueur de la Coupe est aussi pesant pour nos éléments», explique Herimanitra Rabearisoa. Ce match nul entre CFFA et Elgeco Plus et la victoire 1 à 0 contre Dato FC à Manakara a permis à Zanakala FC de grimper d'une marche et se hisser sur la première place de la conférence Sud. Disciples FC conserve, pour sa part, la troisième place après son succès contre Mama FC samedi (2-0).

%

Dans la conférence Nord, Fosa Juniors FC poursuit son sans faute. Les Félins ont battu sèchement Tsaramandroso FC, par 6 à 2, hier à Mahajanga. Son dauphin Asa Diana garde lui aussi la seconde place, grâce à sa victoire de 2 à 0 contre Cosfa à Antsiranana.

AS Fanalamanga monte, de son côté, d'une marche et se trouve au troisième rang. En démonstration, l'équipe d'Alaotra-Mangoro a disposé sur un score fleuve de 6 buts à rien contre Ajesaia à Ambohidratrimo. La bataille pour le maintien dans le top 4 ainsi que pour éviter la relégation se poursuivra aux deux prochaines et dernières journées de conférences.