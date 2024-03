Madagascar: Infrastructures routières - L'axe Anosizato-Ankadimbahoaka fait peau neuve

Les travaux de réhabilitation des rues de la capitale se poursuivent progressivement. Ils consistent à supprimer les points noirs.

Il n'y a plus de risque d'endommager sa voiture en roulant sur la route Anosizato-Ankadimbahoaka, et l'embouteillage va certainement diminuer sur cet axe. Il n'y a plus de nids de poule sur cette route mesurant 3,200 kilomètres. Cette route nationale temporaire 58 (RNT 58), ou Rue Rabetafika, est entièrement rénovée. Les travaux ont consisté à démolir et à purger les points noirs, à traiter les nids de poule, à installer la couche de base, la couche d'accrochage et la couche de roulement en enrobé dense, et à entretenir les marquages au sol.

Les travaux de réhabilitation, financés par les ressources propres de l'État et assurés par l'entreprise Colas, ont commencé en décembre et étaient prévus se terminer à la fin du mois de janvier. Finalement, ils ne se sont terminés qu'en cette mi-mars. La route a été entièrement ouverte à la circulation depuis la semaine dernière. «La réhabilitation de cette route représente un grand avantage pour la population et les usagers de la route. Elle va réduire les embouteillages et faciliter les déplacements, notamment au niveau du stationnement Fasan'ny Karana», a indiqué le ministère des Travaux publics, vendredi.

Les missions de ce ministère dans la réparation des rues de la capitale ne sont pas encore terminées. D'autres tronçons de route seront réhabilités avec les ressources propres de l'État prochainement, notamment l'axe Vatobe, reliant 67 Ha et Andohatapenaka, la route de Tsimbazaza et un tronçon de route à Soanierana. Des entreprises auraient déjà signé les contrats pour la réhabilitation de ces tronçons de route. Les travaux sont en attente à cause des précipitations, sauf pour l'axe Soanierana où l'entreprise en charge des travaux a déjà procédé au ressoufflage des pavés. «Les travaux sur ces portions de route consisteront au traitement des points critiques, mais pas comme les travaux qui ont été réalisés sur la RNT 58. Le budget qui a été injecté dans la réhabilitation de cette route a été plus important car il s'agit d'une route nationale», indique Henri Jacob Razafindrianarivo, directeur général auprès du ministère des Travaux publics.

Plusieurs routes ont déjà été rénovées dans la ville des Mille, mais beaucoup restent à faire. Des nids de poule sont observés sur plusieurs axes. Le ministère des Travaux publics note que la réhabilitation des rues de la capitale est une mission de la Commune urbaine d'Antananarivo, en principe.

Le président de la délégation spéciale (PDS) d'Antananarivo, Richard Ramanambitana, pour sa part, a indiqué que la réfection de certaines routes est à la charge du ministère des Travaux publics ainsi que des entreprises en charge des travaux. Elles étaient sous garantie, la CUA doit encore demander l'autorisation du ministère avant de pouvoir les prendre en main.