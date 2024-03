Madagascar: Parc Tsimbazaza - L'approvisionnement en nourriture renforcé

Les locataires du Parc botanique et zoologique de Tsimbazaza (PBZT) ne risquent pas de manquer de nourriture prochainement. Le PBZT a trouvé un partenaire pour appuyer l'approvisionnement en nourriture des animaux. Il a signé un partenariat de convention avec le Groupe Inviso dans le but de répondre aux besoins alimentaires du parc, jeudi dernier. Ce partenariat consiste à approvisionner différents types de nourriture aux animaux.

« C'est la contribution du groupe à la préservation de l'environnement. Cet appui va nous permettre d'améliorer les soins prodigués aux animaux », déclare le directeur de cet établissement public, sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Dr Rokiman Letsara, lors de la signature de la convention. « Nous sommes convaincus que ce partenariat fructueux entre le Parc botanique et zoologique de Tsimbazaza et Inviso Group ouvrira de nouvelles perspectives pour la préservation de la nature et contribuera à renforcer les liens entre le secteur public et privé pour un avenir plus durable », a indiqué le Groupe Inviso représenté par Shaima Ismaël Mohaboubaly, présidente de l'ONG Inviso.

Avant ce partenariat, c'est l'État qui a assuré, à lui tout seul, cet approvisionnement. De 2023 jusqu'au début de cette année, la livraison des nourritures a connu à plusieurs reprises des perturbations. Les animaux ont été nourris avec les fruits et les feuilles disponibles au sein du parc pendant les périodes de pénurie. L'apport en nourriture a été très insuffisant et a conduit à la mort de quelques espèces, selon le rapport des employés du parc à l'époque. La situation s'est rétablie au début de cette année. Des stratégies de ravitaillement ont été mises en place.