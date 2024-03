Madagascar: Football / Berea - Trois expatriés font faux bond

Madagascar jouera deux matchs amicaux les 22 et 25 mars respectivement contre le Burundi et le Rwanda. Les Barea seront au grand complet mardi.

J-4. Une partie des Barea, la plupart des locaux, est regroupée depuis hier à l'hôtel Ibis à Ankorondrano. Deux jeunes expatriés sont aussi au pays depuis quelques jours, en l'occurrence l'attaquant du Saint-Michel United des Seychelles, El Hadary Raheriniaina et l'attaquant du club égyptien El Gouna FC, Arnaud Randrianantenaina. Le staff des Barea ainsi que quelques joueurs ont assisté au match de la Pure Play Football League entre CFFA et Elgeco Plus, hier au By Pass.

Madagascar jouera, à partir de vendredi, deux matchs amicaux. La Grande Ile affrontera en premier le Burundi, le 22 mars, à Mahamasina. Les Barea rencontreront, par la suite, les Rwandais, le lundi 25 mars. « C'est toujours une fierté d'être appelé en sélection. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour l'honneur de la nation», confie El Hadary qui compte actuellement quatre buts au championnat seychellois. Son club y occupe la cinquième place.

Déjà membres des Barea U23 en 2020, ce sera sa troisième sélection en équipe nationale A après les matchs amicaux au Maroc et les deux premières journées des éliminatoires à la Coupe du monde contre le Tchad et le Ghana en novembre. Le coach Rôrô a également confirmé, à cinq jours du premier match, l'absence de trois expatriés, à savoir l'attaquant du club saoudien Al-Kawkab, Carolus Andriamahitsinoro, et deux joueurs d'Europe, Kenny Lala du stade brestois 29 et Sayah Seha de l'Olympique de Marseille B. «Ces derniers se sont déjà exprimés dans les réseaux sociaux.»

%

Liste définitive

«Nous avons prévu de sortir la liste définitive des vingt-cinq retenus dont deux réservistes, mais comme certains ont encore joué, samedi et dimanche, la liste sera publié au plus tard mardi. De plus, il faut bien vérifier qu'ils ne soient pas blessés», souligne le sélectionneur.

Certains expatriés, surtout ceux de La Réunion, devraient débarquer ce lundi, ainsi que quelques-uns d'Europe.

Les joueurs du Fosa juniors FC ont quitté Mahajanga, hier soir, après leur match et débarquent dans la capitale, ce matin. Le groupe sera au grand complet mardi. «Nous avons suivi de près tous ces joueurs, leur match respectif. Quelques-uns ont déjà entamé discrètement leur entrainement depuis une dizaine de jours», enchaine le technicien.

Les Barea n'auront que quatre jours pour préparer les deux matchs amicaux. «Tous ces joueurs ont les matchs dans les jambes, car ils sont en plein championnat. Nous allons nous focaliser dans la technico-tactique, le plan de jeu. Mon staff et moi avons, ces derniers jours, visionné les matchs du Burundi et du Rwanda», rassure Rôrô. «Ces deux matchs serviront de test pour les nouveaux. Et ce sera également une occasion pour eux de s'habituer à jouer à Madagascar, à Mahamasina devant le public malgache», conclut-il.