Madagascar: Cinéma féminin - Nya Rafali triomphe au Viavy Film Festival

Le Viavy Film Festival, riche en partage et en émulation dans le domaine du cinéma, s'est achevé avant-hier au Canal Olympia, consacrant Nya Rafali avec la prestigieuse Tresse d'Or.

L'éclat des projecteurs a illuminé le Canal Olympia Andohatapenaka ce samedi lors de la clôture épique du tout premier Viavy Film Festival. Parmi les douze talents féminins en lice, Ny Anjara Rafalimanana dite Nya Rafali, a décroché la prestigieuse Tresse d'Or avec son court-métrage saisissant «Why are we awake», d'une durée de six minutes. Dans un geste saluant le talent varié des participantes, la Tresse d'Argent a été attribuée à Rova Andriantsileferintsoa pour son film «Hidy», tandis que Mazigna Barros a reçu le prix Somala du Coup de coeur du jury avec «Sous silence».

«Cette victoire n'est pas seulement la mienne, mais celle de toutes les filles et femmes qui aspirent à réaliser leurs rêves. 'Why are we awake' est mon premier film et Viavy Film Festival est mon premier festival», déclare Nya Rafali, soulignant l'importance de l'inclusivité et de l'émancipation des voix féminines. Le film primé, «Why are we awake», plonge les spectateurs dans une société dystopique post-apocalyptique à Madagascar, régie par un régime oppressif contrôlé par le programme «Directorate of Social Order and Progress» (DSOP). Dans cette réalité sinistre, les femmes sont emprisonnées et déshumanisées par les politiques de régulation draconienne de la population.

Détermination

Nya Rafali incarne le personnage principal, confrontant les mystères du passé de sa famille et découvrant la vérité cachée derrière le DSOP, grâce au journal de ses ancêtres et au Glitch de Ako, l'intelligence artificielle imposée dans le DSOP pour la surveiller. Ce qui rend la réalisation de Nya Rafali encore plus remarquable, c'est qu'elle a assumé pratiquement tous les aspects de la production, de l'écriture du scénario au montage final.

«On peut le faire avec ce qu'on a», ajoute-t-elle avec passion, soulignant que le talent et la détermination peuvent transcender les limitations financières et logistiques. La victoire de Nya Rafali au Viavy Film Festival représente bien plus qu'un simple triomphe personnel. C'est un témoignage inspirant du pouvoir de la créativité et de la persévérance, ainsi qu'une affirmation audacieuse de la vitalité du cinéma féminin à Madagascar.