Madagascar: Embelissement d'Antananarivo - Le PDS lance un appel aux entreprises

Malgré tous les efforts fournis par l'équipe communale d'Antananarivo, le PDS lance un appel à l'aide aux sociétés implantées dans la capitale. L'appel s'adresse à tout un chacun.

Pour une capitale agréable à vivre et vitrine du pays. Les dix jours de défi passés, le Président de la délégation spéciale (PDS) d'Antananarivo, Richard Ramanambitana, poursuit sur sa lancée. La commune lance un appel à l'aide aux habitants de la capitale, surtout les entreprises qui y sont implantées, que ce soit des sociétés étrangères ou nationales. L'objectif étant de redorer le blason de la ville des mille afin que les habitants puissent vivre dans un environnement sain et paisible. Cela passe par le règlement des maux actuels de la commune, dont l'assainissement, l'état des routes ainsi que la satisfaction du personnel. « Dans le but d'embellir notre capitale, je lance un appel au soutien aux personnes de bonne volonté. J'invite spécialement les entreprises à y participer car vivre dans un environnement sain sera bénéfique pour tout le monde », explique le PDS, samedi après-midi, dans son bureau à Analakely lors d'un entretien.

Toute forme d'aide est la bienvenue, explique l'ancien sénateur. Une « caisse spéciale d'aides » sera créée pour recevoir toutes les contributions qui peuvent être financières ou en fonds de contre-valeur. Avec la récente grève des salariés de la Société municipale d'assainissement, on peut se demander si l'appel à l'aide n'est qu'un aveu tacite de la difficulté financière de la collectivité. Le numéro Un de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) explique que cet appel à l'aide n'a rien à voir avec les finances de la commune. « Cet appel est plutôt fait dans un esprit de solidarité et de conscientisation des habitants de la capitale qui n'appartient pas aux seuls dirigeants mais à tout le monde qui y vit », a-t-il déclaré. Néanmoins, il a tenu à préciser qu'aucune contrepartie ne sera attribuée aux donateurs.

%

Recettes communales

Donner sans attendre en retour. Richard Ramanambitana met un point d'honneur à préciser que les aides apportées à la commune urbaine relèvent du pur volontariat. « Avec le nombre de problèmes à résoudre ainsi que les travaux à entreprendre, le PDS et son équipe ne peuvent pas travailler seuls. C'est dans ce dessein qu'on sollicite l'aide de tous les collaborateurs ainsi que de tous ceux qui ont la volonté de soutenir l'embellissement de la capitale », explique-t-il. Pendant les sept mois qui restent pour son mandat nominatif, le président fondateur de l'IFI se veut optimiste quant à l'évolution des affaires de la collectivité. Selon lui, ces quelques mois suffisent pour redonner à la capitale sa beauté d'antan et rendre fière sa population.

Malgré qu'il ne soit en place que depuis une dizaine de jours, le PDS déclare que la solution aux problèmes de salaire au niveau de la commune a déjà été trouvée. L'augmentation des recettes communales est la solution préconisée par son équipe. Cela passe par la mobilisation des citoyens à payer leurs impôts afin que la CUA puisse régler ses comptes. Le salaire du personnel du mois de février se trouve déjà entre les mains des responsables mais aucune procédure ne peut être négligée. Ce problème de salaire ne devrait plus se poser pour les prochains mois, mais le personnel devrait aussi donner la garantie que de tels événements, comme la grève de vendredi, ne se reproduiront plus.

Lors de l'entretien de samedi, le PDS de la capitale réitère sa volonté de travailler avec tout le monde au sein de la CUA. Les conseillers municipaux, surtout ceux qui ne sont pas pro-régime, sont parmi ceux avec qui il doit et veut collaborer. Il soutient néanmoins que chacun devrait savoir où se trouve sa place et apporter tout ce qui est en son pouvoir pour le bien de la collectivité. L'ancien sénateur tient tout de même à préciser qu'un nouvel organigramme sera bientôt mis en place afin de mieux s'organiser sur l'accomplissement des projets de la commune et surtout des priorités du président de la République.