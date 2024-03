Madagascar: Triathlon - Toavina Ramampiandra confirme

Intouchable. Le triathlète du club Ecta, Toavina Ramampiandra, vainqueur au dernier champion national en 2021, confirme sa suprématie durant la compétition de relance de samedi à Antsirabe.

Le représentant de la Grande Île à la Tour Genève en 2022, remporte la victoire au triathlon standard longue distance, en réalisant trois scratches avec un cumul de 2:51:54. Il a bouclé les 1500m de natation dans le lac d'Andraikiba en 30:49, les 40km de vélo en 1:38:21 et la dernière épreuve de course à pied de 10km en 42:44. «Le circuit a été complexe et comporté beaucoup de montées», relate Toavina Ramampiandra.

Le coureur indépendant local, Jimmy, crée de son côté la surprise à sa toute première participation en se hissant sur la deuxième marche (3:14:29). Misantanirina complète le podium (3:21:55) en devançant l'expatrié de Maurice, Marius Rabenarivo plutôt habitué à la longue distance d'endurance, l'Iron Man (3:32:00). Sans challenger, Fasila arrache le trophée chez les dames (4:44:59).

La victoire en duathlon longue distance revient au trailer Tiana Elson (2:40:12). Il a bouclé les 5 km de course à pied en 20:18, les 40km de vélo en 1:39:51 et les 10km de course pédestre en 40:03. Faly termine en seconde position (3:13:58) et Myriam finit troisième (3:35:13). Flaviara remporte le trophée en triathlon découverte avec, au menu des concurrents, 400m de natation, 10km de vélo et 2,5km de course à pied. Il a bouclé les trois épreuves en 43:09. Vanilla a été sacrée championne chez les dames (56:31), talonnée par Miantsoa Isaela (56:45). Et en duathlon découverte, Iavotriniaina a franchi en premier la ligne d'arrivée (39:21) devant Bernardin (44:50) et Jonathan (47:37). Du côté des dames, Windie arrache la victoire (55:19) en s'imposantface à Haingoliza (1:07:17) et Laingo (1:07:17). La prochaine compétition est prévue en juin dans la capitale.