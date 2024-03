Ile Maurice: Un jeune de 19 ans agressé au visage à l'arme blanche au collège

Un jeune de 19 ans, élève dans un collège privé à La Tour-Koenig, a eu le visage lacéré par une lame de 5 cm le mercredi 13 mars. Il a été pris à partie par un groupe de sept jeunes qui étaient venus au collège pour l'Open Day. Son recteur a été informé de l'incident ainsi que la police. Il a dû se rendre à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo avec un formulaire 58 afin de recevoir les premiers soins.

À la police de La Tour-Koenig, où il a porté plainte, l'habitant de Petite-Rivière a expliqué qu'il étudie dans ce collège privé depuis huit ans et qu'il est actuellement en Grade 11. Le mercredi 13 mars, il est arrivé dans l'enceinte du collège à 12 h 30 pour la journée portes ouvertes. Vers 13 h 15, en entrant dans les toilettes situées au rez-de-chaussée, il a vu un groupe de sept personnes ainsi qu'un ami nommé C., dont le nom de famille lui est inconnu, du même collège, en Grade 11 également et étudiant dans le domaine de la technologie. «Nous étions en train de discuter et C. m'a demandé de sortir pour parler quand l'une des sept personnes m'a attrapé le bras gauche, m'a entraîné à l'intérieur des toilettes et a essayé de me frapper au visage avec son poing droit. Mais j'ai esquivé», a-t-il expliqué dans sa déclaration.

Une autre personne du même groupe lui a tenu l'épaule droite et l'a blessé à la joue gauche avec une lame de 5 cm qui se trouvait dans sa main droite. «J'ai commencé à saigner abondamment et ils ont quitté les toilettes.» Le recteur du collège a été informé de la situation. La zone de l'agression n'est pas couverte par une caméra de vidéosurveillance. La victime ne peut identifier aucun de ses agresseurs.