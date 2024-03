Ethiopie: L'UE et l'IGAD ont exprimé leur engagement à consolider davantage leur partenariat.

<strong>Addis Abeba, le — L'Union européenne et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) ont exprimé un engagement actif pour favoriser un partenariat plus approfondi.

L'Union européenne et l'IGAD ont lancé dimanche à Djibouti leur premier dialogue de partenariat global, marquant une étape importante dans leurs efforts de collaboration pour relever les défis en matière de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique et au-delà.

Dans son discours d'ouverture, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workineh Gebeyehu, a souligné le rôle crucial de la collaboration IGAD-UE pour relever les défis complexes en matière de paix et de sécurité qui affectent la Corne de l'Afrique et ses régions voisines.

« Le dialogue d'aujourd'hui témoigne de l'engagement inébranlable de l'UE et de l'IGAD à relever les défis complexes en matière de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique et ses périphéries. Grâce à nos efforts conjoints, nous nous engageons dans un voyage de collaboration plus approfondie, qui donne la priorité à la compréhension mutuelle, à l'engagement proactif et à une vision commune pour une paix et un développement durables dans la région », a noté Workneh.

Sylvie Tabesse, ambassadrice de l'UE à Djibouti et de l'IGAD, a pour sa part souligné l'importance du dialogue pour favoriser un partenariat politique plus approfondi entre l'UE et l'IGAD.

Le dialogue fait suite à l'accord financier de renforcement des capacités de l'IGAD, signé trois semaines auparavant, visant à renforcer la coopération technique et programmatique.

Dans son communiqué de presse envoyé à l'ENA, l'IGAD a indiqué que les récentes discussions ont porté sur des questions politiques, notamment les processus de paix dans la Corne de l'Afrique, où l'IGAD joue un rôle important.

Les participants ont souligné le soutien continu de l'UE aux initiatives de paix menées par l'IGAD, notamment grâce à l'engagement actif de sa représentante spéciale pour la Corne de l'Afrique, Annette Weber.

Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire actuelle dans la région et au-delà, selon le communiqué.