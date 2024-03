Burkina Faso: Secteur de l'énergie - Le COBSUEL sensibilise sur les risques d'accidents d'origine électrique

Le conseil burkinabè pour la sécurité des usagers de l'électricité (COBSUEL) a organisé le jeudi 14 mars dernier, une conférence de presse, à Ouagadougou pour présenter aux Hommes de médias, sa structure, ses missions, ses objectifs et ses activités en cours

Selon Guingané Toussaint, le vice-président du conseil d'administration, le COBSUEL a pour objectif de mettre en oeuvre toutes les études et actions en vue d'assurer la sécurité des personnes et la conservation des biens matériels contre les accidents et catastrophes d'origine électrique qui découlent, des risques inhérents à l'utilisation de l'électricité au Burkina Faso. A l'en croire, le COBSUEL a pour missions d'informer les populations du danger que représente l'énergie électrique et des dispositions à prendre pour ne pas en être victime. « Le produit sur lequel nous travaillons est dangereux. On ne le voit pas, on ne l'entend pas.

Or il n'y a pas plus grand danger que ce qu'on ne voit pas venir. Il est donc important pour nous de mettre en place, le COBSUEL, pour informer les usagers du danger qu'ils courent en jouant avec l'énergie électrique, mais aussi des précautions à prendre pour ne pas en être victime », a-t-il signifié. Et d'ajouter que le COBSUEL entend dans les prochains jours mener des séances d'information et de sensibilisation à travers le pays afin d'éradiquer les accidents d'origine électrique qui font beaucoup de victimes au Burkina Faso. « Le COBSUEL, en tant que structure citoyenne ne pouvait rester indifférente face à cette situation.

C'est pourquoi, le COBSUEL va entreprendre une campagne de sensibilisation à travers le pays. De ce fait, nous comptons sensibiliser les usagers de l'électricité à la bonne pratique de l'électricité, sensibiliser les installateurs électriques au respect des normes de sécurité dans la réalisation des installations électriques intérieures, mener des recherches scientifiques sur la sécurité électrique et l'énergie de façon général, effectuer le contrôle de conformité des installations électriques intérieures avant leur première mise sous tension etc...

« A compter du mois d'Avril, le COBSUEL mettra en place une base de données des artisans électriciens et des petites et moyennes entreprises (PME), intervenant dans le domaine de l'électricité suivi, d'un programme de renforcement de capacité des artisans électriciens au respect des normes de sécurité en vigueur et des donations de matériels, des contrôles de conformité des installations électriques des marchés et Yaars seront réaliser. Des contrôles de conformité des installations électriques basse tension avant la première mise sous tension seront également réaliser à la demande des usagers et des électriciens , des sessions de sensibilisation à l'endroit des usagers , des recherches et des études sur les thématiques liées aux incendies d origines électriques au Burkina Faso seront réaliser » .

Il a terminé en invitant l'implication et l'accompagnement du gouvernement , les sociétés de distribution (SONABEL ), les collectivités , les artisans électriciens , la ligue et les associations de consommateurs ,les usagers ainsi que tous les acteurs pour l'atteinte de leurs objectifs . Pour rappel, le COBSUELS a été mis sur pied le 16 décembre 2023 par de jeunes burkinabè. C'est une association qui est composée d'un conseil d'administration, d'un comité scientifique et technique, d'un secrétariat exécutif, des coordinations régionales et de commissaires au compte. Elle a reçu son récépissé le 30 janvier 2024.