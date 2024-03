Afrique: Célébration du 8 mars - Les commerçants des marchés et Yaars volent au secours des familles des FDS et VDP

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes , l'Union des Associations des commerçants des marchées et Yaars du Union Burkina Faso a offert 2 tonnes de riz et la somme de 500000 aux veuves et enfants des Forces de Défense et de Sécurité ( FDS) et Volontaires pour la Défense de la Patrie ( VDP) tombés au front .Et ce , en présence du président de la délégation spéciale de Ouagadougou , Maurice Konaté , du président de l'Association , EL Hadj Ilboudo Maneg Naaba et de représentants des autorités militaires

S'inspirant de l'épître de Jacques 2:17 qui dit que la foi sans les oeuvres est une foi morte, l'Union de l'Association des Commerçants des marchés et Yaars du Burkina Faso , a décidé cette année en lieu et place de la Bamboula ou du Djandjoba de faire parler son coeur .Et cet élan de générosité s est matérialisé par la remise de 2 tonnes de riz et la somme de 500000 FCFA aux veuves et orphelins des Forces de Défense et de Sécurité ( FDS) et Volontaires pour la Défense de la Patrie ( VDP) tombés au front. Selon la porte-parole de l'Association, Soré Ramatou, il s'agit avant tout de montrer qu'il existe des personnes qui ont besoin de notre générosité.

« A l'occasion de la célébration de la 167e journée internationale des droits des femmes, nous, les femmes de l'Union des Associations des commerçants des Marchés et Yaars, avions décidé de penser aux veuves et aux orphelins de nos FDS et VDP tombés lors des attaques barbares et terroristes. Les femmes des marchés et Yaars ont fait le serment que plus jamais, elles ne seront pas dans les bars et maquis entrain de festoyer, laissant les militaires et VDP seuls dans le combat. Nous qui sommes leurs épouses et mères resteront debout jusqu' à la victoire finale » a-t-elle déclaré.

De son côté, le président de la délégation spéciale du Burkina Faso, Maurice Konaté, a dit pouvoir compter sur l'engagement et l'implication active des femmes des marchés et Yaars, pour que notre pays continue de connaitre la paix. « Je vous invite à être des vecteurs de paix car vous avez une capacité à promouvoir la culture de la paix. Le symbole est fort. Nous devons être reconnaissant envers toutes ces bonnes volontés qui, malgré les difficultés que nous traversons pense à nos FDS et nos VDP qui se battent nuit et jour afin que le Burkina Faso puisse rester toujours debout. J'invite la population de Ouagadougou à emboiter le pas à ses braves dames dans cet élan de coeur. Il faut que la nation reconnaissante pense aux orphelins et veuves des FDS et VDP tombés au front dans le cadre du service rendu » a-t-il laissé entendre.