Sénégal: Kaffrine - Anta Babacar promet une politique basée sur l'industrialisation

La candidate de l'Alternative pour la relève citoyenne (ARC), Anta Babacar Ngom, était à Kaffrine dans la journée d'hier, dimanche 17 mars 2024. Pour le développement économique de la zone, elle mise sur l'industrialisation. Selon Anta Babacar Ngom, il est inconcevable que la région de Kaffrine ne soit pas dotée d'une seule usine. Vantant ses compétences dans le domaine de l'industrialisation, elle a promis aux Kaffrinois, une fois élue, de s'atteler à la création de centres de formation, d'unités de stockage et d'usines qui emploieront les femmes et les jeunes de la région. En outre, Anta Babacar Ngom a invité les populations de la localité au retrait massif de leurs cartes d'électeur, pour éviter que la présidentielle soit spoliée.

Auparavant, elle a invité les personnes venues à sa rencontre à faire confiance en la jeunesse et à la candidature féminine qui comprend mieux les souffrances des Sénégalais. Par ailleurs, Anta Babacar Ngom promet qu'une fois élue, elle adoptera un nouveau cadre législatif et réglementaire dédié à la protection sociale, afin de garantir à chaque citoyen une couverture et une sécurité optimales. «Cette démarche s'inscrit dans notre volonté de bâtir une société plus juste et inclusive, où chaque individu dispose des moyens nécessaires pour faire face aux aléas de la vie».

La candidate de l'ARC indique que la réduction du chômage et du sous-emploi sera le résultat d'une coordination efficace de l'ensemble de ses politiques économiques et structurelles. Elle s'engage dans la mise en oeuvre de grands projets générateurs d'activités à forte valeur ajoutée et créateurs d'emplois, centrés autour de secteurs clés tels que l'industrie, l'agrobusiness, l'élevage, la pêche, le tourisme, le numérique, les infrastructures et l'énergie.