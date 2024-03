Gabon: OIIDF pour l'institutionnalisation de la lutte contre les épilepsies au pays

Les membres de l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille (OIIDF), représenté par Pascaline Koye épouse Obame Anda, ont été reçus à l'Assemblée nationale de la Transition gabonaise, par Angélique Ngoma, Présidente de la Commission de la Santé, de l'Éducation, des Affaires sociales et culturelles.

Cette rencontre au sein de l'Hémicycle s'inscrivait dans le cadre d'une séance de travail préparatoire à l'institutionnalisation de la lutte contre les épilepsies au Gabon. C'était le 11 mars dernier à Libreville.

L'épilepsie est une des maladies neurologiques les plus courantes. C'est la raison pour laquelle, il faut agir au plus vite, selon l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille (OIIDF), car c'est un impératif de santé publique. Les membres dudit observatoire ont été reçus à l'Assemblée nationale de la Transition.

La délégation de l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille (OIIDF) était conduite par sa Coordinatrice générale, Pascaline Koye épouse Obame Anda. "Je tiens à remercier les membres de l'Assemblée nationale de la Transition qui ont bien voulu nous recevoir. Je pense à son Président, l'Honorable Jean-François Ndongou et à l'Honorable Angélique Ngoma. Nous avons été ravis de la qualité des échanges et surtout la grande capacité d'écoute de Madame Ngoma Angélique. C'est une valeur,elle a des qualités humaines. Nous avons découvert en elle, une femme sensible au grand coeur..." confesse la Coordinatrice de l'OIIDF.

%

Angélique Ngoma, Présidente de la Commission de la Santé, de l'Éducation, des Affaires sociales et culturelles à l'Assemblée nationale a salué la démarche entreprise par Pascaline Koye épouse Obame Anda et l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille (OIIDF). Elles est consciente que l'épilepsie est une des maladies neurologiques les plus courantes. Il s'agit là de l question de la santé publique et sociale. "Je suis touchée de savoir qu'il y a des personnes qui se battent pour la cause humaine. Nous allons tout mettre en oeuvre pour vous accompagner avec les moyens que nous disposons" a rassuré Angélique Ngoma aux membres de l'OIIDF.

Un élan de solidarité est lancé pour lutter contre cette maladie neurologique qu'est l'épilepsie. L'objectif est d'amener les familles à briser les tabous de cette maladie comme bien d'autres. Les amener à changer de perception et leur faire comprendre que les personnes atteintes peuvent être scolarisées et vivre sans des regards d'exclusion sociale.