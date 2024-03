Sénégal: Présidentielle 2024 – Duel en perspective entre le candidat anti-système et celui de la continuité

C'est le 24 Mars 2024 qu'aura lieu au Sénégal, le premier tour de l'élection présidentielle. Sur la ligne de départ, 19 Candidats dont une femme.

Parmi les candidats les plus en vue, on compte des personnalités politiques de premier plan, avec une longue expérience des affaires étatiques, mais aussi des dirigeants de partis d'opposition bien implantés dans le landerneau politique, ainsi que des candidats indépendants avec de riches parcours professionnels. Depuis l'ouverture de la campagne présidentielle, en plein jeûne du Ramadan, ils sont sur le terrain, pour séduire environ 7,3 millions d'électeurs qui sont inscrits sur les 18 millions d'habitants.

Le candidat anti-système

Bassirou Diomaye Faye, candidat de l'ex-Pastef et Ousmane Sonko tous deux sortis de prison à la faveur d'une loi d'amnistie proposée par le Président sortant Macky Sall. Selon Jeune Afrique, le candidat adoubé par Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, est celui qui suscite le plus d'intérêt et sa campagne est booster par la libération de Sonko.

Dans son projet, le candidat Bassirou Diomaye Faye, 43 ans, propose la suspension des accords de pêche avec l'Union Européenne, la renégociation des contrats de maintenance liés aux infrastructures (BRT, TER, Autoroutes, etc), la révision des contrats sur les hydrocarbures sans tomber dans la nationalisation. La sortie de prison de son mentor Ousmane Sonko, par ailleurs maire de Ziguinchor dans la Casamance galvanise ses partisans. Handicape majeure, Bassirou Diomaye n'a pas l'expérience de la gestion du pouvoir d'Etat.

%

Toutefois, à une dizaine de jours du scrutin, Ousmane Sonko a exprimé sa confiance de voir son candidat remporter le scrutin avec plus de 60% de voix si les possibles tentatives de fraudes sont neutralisées. « J'appelle aux militants d'aller récupérer leurs cartes d'électeurs. Le jour du scrutin il faut sortir voter massivement et sécuriser le vote.

Rien n'est gagné d'avance. Mais si tout va bien nous ne pouvons pas avoir moins de 60% », a déclaré Ousmane Sonko qui avait à ses côtés le candidat Bassirou Diomaye Faye. « Nous voulons une vie moins chère, nous voulons une vraie démocratie, nous voulons la liberté d'expression, nous voulons la liberté d'opinion. Nous voulons tout simplement un pays où chacun exprime sa volonté sans craindre la force de l'Etat », a déclaré Birame Souleye Diop, représentant du candidat Bassirou Diomaye Faye.

Le candidat de la continuité

Amadou Ba, est le Premier ministre sortant et candidat de la mouvance présidentielle. Plusieurs confrères sénégalais estiment que la présidentielle va se jouer entre lui et Bassirou Diomaye Faye de l'ex- Pastef. Selon le confrère Jeune Afrique dans son journal de campagne réalisé sur la période du 10 au 13 Mars, Bassirou Diomaye F. réalise 251 917 vues contre 168 318 vues pour Cheick Tidiane Dieye et Amadou Ba n'enregistre que 74985 vues.

Porté par la coalition sortante au pouvoir, le candidat Amadou Ba veut gagner l'élection présidentielle dès le premier tour, le 24 mars 2024. L'ex premier ministre tout juste libéré le 6 mars dernier par le président Macky Sall pour se concentrer sur sa campagne, veut entamer la mise en œuvre de sa « vision à long terme » pour le Sénégal. Candidat de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY, unis pour un même espoir), Amadou Ba, 62 ans, présente « un programme transformateur et réaliste ».

Conçu et élaboré par des leaders et cadres de BBY et des experts indépendants du pays, son projet est intitulé « En paix vers la prospérité partagée ». Il se fonde « sur les bases et les acquis définis dans le Plan Sénégal Émergent (PSE) », qui a guidé la gouvernance du président sortant Macky Sall au cours de ses deux mandats. Économiste de formation, cet énarque estime que la « seule finalité » de son programme est « la prospérité pour toutes et tous, la prospérité partagée ».

Ainsi, souhaite-t-il, l'accélération de « la transformation structurelle de l'économie » ainsi que la croissance pour construire une économie compétitive, inclusive, résiliente et créatrice d'emplois décents « avec plus d'un million d'emplois à créer d'ici à 2028 ». Malgré ces acquis, sa candidature pourrait se heurter contre le bloc « Tous contre lui » composé entre autres de Karim Wade, le candidat recalé du Pds.

D'après Jeune Afrique, dans son journal de campagne, Amadou Ba, candidat de la majorité présidentielle, est quatrième (journal de campagne) à une poignée de vues devant Idrissa Seck, le patron de Rewmi.

Et les autres outsiders

El Hadji Mamadou Diao, candidat de la coalition Diao Président décline un programme ou « l'humain doit être placé au cœur du développement et la jeunesse constituer l'alpha et l'oméga des politiques publiques au Sénégal ! ». Dans sa présentation, il s'engage à placer l'humain au cœur des politiques publiques, tout en adoptant une approche progressiste qui favorise l'égalité des chances pour tous les citoyens sénégalais.

El Hadj Mamadou Diao indique également son engagement « à travailler inlassablement pour le bien-être de chaque individu en mettant en place des mesures concrètes qui favorisent l'éducation, la santé, l'emploi et la sécurité ».

Aussi, des candidats comme Kalifa Sall , Idrissa Seck et Anta Babacar Ngom, la quarantaine, la seule candidature féminine encore en lice parmi les 19 concurrents sont également à suivre de près. Sans oublier Malick Gackou qui est classé dans le Top 5 selon des analystes.