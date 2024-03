Algérie: Avec Vladimir Petkovic, le début d'une nouvelle histoire pour le pays

Championne d'Afrique en Égypte en 2019, l'équipe d'Algérie a sombré lentement, mais sûrement, jusqu'au limogeage du coach Djamel Belmadi en janvier dernier. Aujourd'hui, Vladimir Petkovic va tenter de relancer un groupe qui a besoin d'une nouvelle dynamique.

Il y a eu un sacre en 2019 et ensuite un vrai trou noir. Après s'être offert une deuxième CAN en Égypte, les Fennecs n'ont plus eu les moyens de peser sur le foot continental. Un non-qualification pour le Mondial 2022 au Qatar et deux CAN ratées (2022 et 2024), avec une sortie prématurée au premier tour, le bilan a incité la fédération à changer de braquet. L'ère Djamel Belmadi passée, Vladimir Petkovic va tenter de remettre à l'endroit un groupe qui a fini par se perdre. Le technicien était libre depuis son limogeage par les Girondins de Bordeaux en février 2022, après un début de saison calamiteux à l'issue de laquelle l'équipe avait été reléguée en Ligue 2. Belmadi, 47 ans, avait pris en main les « Verts » en août 2018. Après avoir emmené l'Algérie au sommet du foot africain, on l'avait surnommé « ministre du Bonheur ».

La porte est toujours ouverte

Pour commencer son mandat, Vladimir Petkovic n'a pas appelé les cadres habituels pour les rencontres des FIFA Series en mars (Bolivie le 22, puis l'Afrique du Sud le 26 mars au stade Nelson Mandela d'Alger) : Riyad Mahrez, Youcef Belaïli, Islam Slimani ou encore Sofiane Feghouli. Tous les quatre champions d'Afrique. « Mahrez m'a appelé. On a longuement parlé. Il manque d'énergie, n'a pas encore retrouvé son niveau. C'est lui qui a demandé un temps de réflexion quant à son avenir. Il m'a demandé l'autorisation de ne pas venir pour ce stage, il ne se sent pas prêt. Il n'a pas suffisamment d'énergie pour pouvoir jouer un grand rôle en sélection », a déclaré l'ancien sélectionneur de la Suisse en conférence de presse à propos de celui qui évolue à Al-Ahli en Arabie saoudite.

Quant aux trois autres, Petkovic a indiqué que la porte était toujours ouverte. « Pour Slimani, pour Belaïli, pour Feghouli, la porte est ouverte, mais ils font face à une concurrence très importante. Il y a d'autres joueurs, à leurs postes, qui méritent d'être là ». Il va donc falloir attendre juin et les éliminatoires du Mondial 2026 pour savoir si ces cadres retrouveront leur place. Pour le moment, l'Algérie est bien partie avec deux victoires en autant de matchs. Les Verts affronteront la Guinée et l'Ouganda lors des deux prochaines journées.

Discuter avec les joueurs

La première liste de Vladimir Petkovic est composée de 31 joueurs, avec notamment des blessés. Comme le milieu de terrain de Nice, Hicham Boudaoui, et du revenant Saïd Benrahma (Lyon). Le coach souhaite rencontrer les joueurs pour « discuter avec eux ». Vladimir Petkovic a aussi fait appel à un revenant : Yacine Brahimi. « Il a longtemps été écarté de la sélection. Moi, je veux le voir dans notre équipe avant d'avoir vraiment un avis », dit l'ancien entraîneur de la Lazio Rome.

Vladimir Petkovic a aussi fait appel à des joueurs absents de la dernière Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire, dont Yacine Benzia (Qarabag FK/ Azerbaïdjan), Jouen Hadjam (Young Boys de Berne/Suisse), Bachir Belloumi (SC Farense/ Portugal) et Badredine Bouanani (FC Lorient/ France).

Vladimir Petkovic, 60 ans, qui s'était illustré avec la Suisse en éliminant la France en huitièmes de finale lors de l'Euro 2021, va-t-il redonner de l'élan aux Fennecs ?