Congo-Kinshasa: Après les résultats définitifs de la Cour Constitutionnelle - La Dynamique AB de Sama Lukonde se place 2ème force politique de l'USN après l'UDPS et Mosaïque avec 47 élus nationaux et 75 provinciaux

Mardi 12 mars 2024, au terme d'une longue audience présidée par son Président Dieudonné Kamuleta, la Cour Constitutionnelle a publié les résultats définitifs des élections législatives nationales du 20 décembre 2023. Très attendue par les différents états-majors politiques du pays, cette publication faite par la Haute Cour, vient de livrer à la face du monde la vraie configuration des forces politiques en présence à l'Assemblée Nationale.

A la lumière de ces résultats définitifs, la dynamique AB (Agissons et Bâtissons) du Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'en sort deuxième force politique de l'Union sacrée de la Nation, avec 47 députés nationaux sans compter les 75 sièges gagnés aux législatives provinciales. La dynamique AB constituée notamment par les regroupements ANB et AAD-A) vient ainsi en deuxième position après l'UDPS et Mosaïque

Cette nouvelle configuration permet à l'informateur Augustin Kabuya de poursuivre sans ambages la deuxième mission lui confiée par le Président de la République en tenant compte du poids politique réel de chaque force politique en présence. Avec ces résultats, la tâche est ainsi clarifiée pour l'informateur qui du reste à tv annoncé la relance de ses consultations dès ce lundi 18 mars.

La Dynamique AB de Sama Lukonde est de plus en plus confortée car la Cour constitutionnelle qui vient de confirmer définitivement sa position de deuxième force politique de L'USN après l'UDPS et Mosaïque.

Les 4 premiers grands regroupements, en ordre utile, sont : 1. UDPS/TSHISEKEDI et mosaïques, avec plus de 100 députés nationaux, suivi de, 2. AB (de SAMA LUKONDE) et sa dynamique (c'est-à-dire, ANB, AAD-A), qui en compte 47, devançant ainsi, 3. A/A-UNCetA/VK2018 de Vital Kamerhe, avec 33 Députés et 4. AFDC-A (de BAHATI LUKWEBO et Mosaïques(c'est-à-dire, AEDC-A), 30 élus, tous, de l'Union sacrée de la Nation, la plateforme qui soutient le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.