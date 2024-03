Sénégal: Pape Djibril Fall promet de résoudre le déficit infrastructurel de la région de Thiès

Thiès — Pape Djibril Fall, candidat à la présidentielle du 24 mars 2024, s'est engagé à résorber définitivement le déficit infrastructurel dont souffrent les communes de la région de Thiès (ouest).

"J'était à Diobass, une commune qui polarise près de 128 villages, mais qui manque de tout, et je pense que Diobasss est un échantillon assez représentatif de la région", a-t-il dit dimanche soir lors de son passage dans la cité du rail.

"Si les Sénégalais nous font confiance au soir du 24 mars, nous allons y trouver des solutions définitives", a-t-il promis.

Concernant la perspective d'exploitation gazière, dont Thiès est la "deuxième réserve du pays", il a promis de faciliter la formation aux métiers du gaz aux jeunes Thiéssois, afin qu'ils puissent obtenir des emplois décents.

Il a précisé qu'il ne s'agira pas de les réduire au statut d'ouvriers, mais leur permettre, en tant qu'entrepreneurs, de constituer un "secteur privé fort", pouvant garantir l'épanouissement de la jeunesse, dont la dignité a été selon lui bafouée par les politiciens.

Pape Djibril Fall compte aussi s'atteler dès l'entame de son mandat, s'il est élu, à rapprocher les zones de production agricoles des zones de consommation par le chemin de fer, qu'il considère comme un levier de développement, à travers le transport de masse et de marchandises.

Le député a condamné les cas de violence notés lors de la campagne électorale, estimant que "les Sénégalais ont trop souffert entre 2021 et 2024 et [ne veulent] plus de ces combats issus de l'immaturité de certains hommes politiques".

"Ce que nous voulons, c'est un combat sur les idées, les choix économiques, pour permettre au Sénégal d'atteindre la souveraineté", la mère des batailles, à ses yeux, qu'il s'agisse de souveraineté alimentaire, énergétique, sanitaire ou pharmaceutique.

"C'est ce dont les Sénégalais ont besoin", a-t-il insisté, en se présentant comme le profil idéal pour remplir cette mission.

"J'ai l'énergie, la force de la jeunesse et un mariage très intéressant entre jeunesse et sagesse dont le pays a besoin", a lancé celui qui se vante d'être "le plus jeune, le plus patriote" des candidats en lice.