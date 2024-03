Congo-Brazzaville: Education - L'ONG Espace Opoko réhabilite l'école primaire Liele-Nkama de Bambama

La toiture de l'école primaire Liele-Nkama de Bambama, dans le département de la Lekoumou, a été endommagée par la pluie torrentielle qui s'est abattue le 20 janvier dernier, empêchant les élèves de suivre les cours comme il se doit. L'Organisation non gouvernementale (ONG) Espace Opoko, que préside Averty Ndzoyi, a procédé, dans son élan de coeur, à la réhabilitation de cette toiture.

La réhabilitation de la toiture de l'école primaire Liele-Nkama s'inscrit dans une démarche exemplaire pour soutenir l'éducation et l'avenir des enfants autochtones. En effet, cette école qui accueille un grand nombre d'élèves autochtones avait été gravement endommagée par la pluie torrentielle du 20 janvier qui avait engendré des ravages considérables dans le district de Bambama, touchant aussi les habitations locales.

Cette école abrite également les provisions essentielles destinées à la cantine scolaire du Programme alimentaire mondial, fournissant des repas nutritifs à de nombreux enfants et favorisant ainsi l'éducation et leur bien-être. Grâce à l'engagement et à la générosité d'Espace Opoko, la toiture endommagée a été réparée entièrement, offrant ainsi un environnement sûr et sécurisé aux élèves et au personnel de l'école.

Pour le président d'Espace Opoko, Averty Ndzoyi, cette intervention vise également à préserver l'esprit d'apprentissage et d'espoir au sein de la communauté. « En investissant dans l'éducation, nous investissons dans le progrès et le développement durable de notre société », a-t-il indiqué.

L'Espace Opoko est déterminé à soutenir et accompagner la scolarité des élèves autochtones. Il prévoit, outre la restauration de cette toiture, de poursuivre les travaux en réalisant des enduits et en peignant le bâtiment pendant les vacances. Cette initiative vise à offrir aux enfants un cadre d'apprentissage semi-moderne et attrayant, propice à leur épanouissement et à leur succès scolaire.

Notons qu'Espace Opoko dirige un internat scolaire à Sibiti, construit pour accueillir les lycéens autochtones venant de tous les coins du pays. Cette initiative démontre l'engagement continu de cette ONG envers l'éducation et le bien-être des enfants autochtones. La réhabilitation de la toiture de l'école Liele-Nkama représente bien plus qu'une simple restauration du bâtiment. C'est un acte de solidarité et de soutien envers la jeunesse.