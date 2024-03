Sénégal: La performance commerciale des entreprises sénégalaises est essentiellement portée par les secteurs du Commerce, des BTP et des Industries chimiques

Les entreprises du secteur commercial (tous confondus) représentent en cumulé près de 33,33% du chiffre d'affaires global moyen et se positionnent comme étant les unités économiques les plus dynamiques.

Elles sont suivies du secteur d'activités « Préparation de sites et construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil » qui concentre 7,90% de l'activité commerciale des entreprises sénégalaises.

D'autres secteurs dits émergents tels que les industries chimiques (6,46%), l'énergie (6,33%), les industries extractives (5,84%), les Transport et communication (5,74%), Les Postes, télécommunications (5,39%), les Services aux entreprises (4,82%) ainsi que la transformation des fruits et légumes et fabrication d'autres produits alimentaires (3,50%) offrent également de grandes opportunités commerciales.

Les cinq (05) activités dont le chiffre d'affaires est le plus faible sont issues des secteurs des Réparations (0,13%), des Industries textiles et d'habillement (0,12%), des Industries diverses (0,11%), des Industries du bois (0,03%) ainsi que celles évoluant dans l'industrie du cuir et de la chaussure (0,02%).