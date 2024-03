Maroc: Présentation de l'ouvrage 'Les nationalistes marocains au XXe siècle - Articulation organique entre le politique et le social'

L'ouvrage «Les nationalistes marocains au XXe siècle: articulation organique entre le politique et le social» de l'écrivain et historien, Mostafa Bouaziz, a été présenté, vendredi à Marrakech, lors d'une rencontre culturelle en présence d'une pléiade de professeurs universitaires, d'écrivains et de penseurs.

Organisée par le Centre de développement de la région de Tensift (CDRT), en partenariat avec l'Université Cadi Ayyad et en coordination avec la cité des langues et des cultures à la Faculté de la langue arabe de Marrakech, cette manifestation culturelle s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres culturelles initiée par le CDRT sous le thème "La culture, comportement civique", accueillant des écrivains, des penseurs et des chercheurs dans le cadre de la rubrique "Rencontre du mois".

Les participants ont ainsi mis en avant la valeur scientifique et historique significative de ce livre, à travers lequel Mostafa Bouaziz poursuit ses recherches sur les idées, les mentalités, et les structures, notant que l'ouvrage explore les questions de la modernisation au sein de la société marocaine ainsi que les enjeux liés aux relations interpersonnelles.

De même, ils ont relevé que l'auteur présente une thèse documentée et conceptuellement élaborée, capitalisant sur les progrès des sciences sociales et des écoles historiques, pour aborder un aspect central de notre contexte national.

Dans une déclaration à la MAP, Mostafa Bouaziz a souligné que cet ouvrage constitue une démarche de recherche historique visant à analyser l'évolution de la notion de nationalité marocaine et le rôle des nationalistes marocains à travers les différentes époques.

Il a dans ce sens précisé que le livre offre une exploration approfondie de l'histoire contemporaine du Royaume sur une période d'un siècle et demi, mettant en lumière l'évolution de la conception de la nationalité ainsi que de la culture qui l'accompagne.

"Cette étude incorpore plusieurs perspectives pour examiner la structure qui encadre le comportement collectif d'une catégorie sociale spécifique, à savoir les nationalistes marocains, qui ont accompagné l'évolution du pays avec une charge culturelle particulière", a-t-il relevé.

L'écrivain a, par ailleurs, fait savoir que son ouvrage comprend quatre chapitres, le premier abordant la réforme des structures marocaines, le deuxième ayant une dimension anthropologique, le troisième mettant en lumière les mouvements sociaux, tandis que le quatrième se penchant sur le champ politique marocain.

Cet ouvrage de 700 pages a remporté le "Prix du Maroc du livre 2020" dans la catégorie des sciences humaines.

Bouillon de culture

Projection

Les directions régionales de la culture et de la communication de l'Oriental ont annoncé l'organisation de projections cinématographiques au Théâtre Mohammed V d'Oujda et au Conservatoire de musique d'Oujda, au Centre culturel de Debdou (province de Taourirt) et au Centre culturel Bouarfa.

La programmation de ces spectacles fait suite à une récente réunion des deux directions dans le but de mettre en oeuvre le projet du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication de créer 150 salles de cinéma dans tout le pays, comprenant, dans une première phase, l'ouverture de 50 salles obscures.

Cette initiative s'inscrit également dans le cadre de la volonté d'améliorer et de valoriser le septième art dans l'Oriental en tant qu'industrie culturelle intégrée, que ce soit en matière de production, de distribution ou de projection.

Elle vise aussi à élargir l'accès aux salles de cinéma aux jeunes et à toutes les villes de l'Oriental pour promouvoir la culture cinématographique.

Présentation

Le Centre d'études et de recherches humaines et sociales d'Oujda organise, tout au long du mois de Ramadan, une exposition de livres sous le thème "La renaissance du savoir, un modèle de développement réussi".