Maroc: 'Global Money Week' - L'ACAPS sensibilise les jeunes à l'importance de l'assurance et de la prévoyance sociale

Casablanca — L'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) prend part à la 12ème édition de la semaine de l'éducation financière "Global Money Week" (GMW) du 18 au 31 mars, pour sensibiliser les jeunes à l'importance de l'assurance et de la prévoyance sociale.

Lors de cette semaine, qui se tient cette année sous le thème "Protège ton argent, assure ton avenir", l'ACAPS se mobilise pour expliquer de manière didactique au grand public, notamment aux jeunes, les notions de base de l'assurance et de la prévoyance sociale afin de leur permettre de prendre connaissance de l'importance de ces deux domaines pour préparer l'avenir et se protéger contre les conséquences financières des risques potentiels, indique l'Autorité dans un communiqué.

Consciente que l'éducation financière est une composante majeure de l'inclusion financière et de la protection des consommateurs, l'ACAPS a programmé, à l'instar des éditions précédentes, plusieurs actions de sensibilisation pour atteindre un large public, fait savoir la même source.

Il s'agit notamment de la diffusion sur les réseaux sociaux de l'Autorité de podcasts de sensibilisation "ACAPS Podcast" sur différentes thématiques liées à l'Assurance et de l'organisation de la 3ème édition du jeu interactif "Ach Kat3ref m3a ACAPS", disponible sur la plateforme "https://ach-kate3ref-m3a-acaps.ma" permettant aux jeunes âgés de 18 à 35 ans de tester leurs connaissances en matière d'assurance et de prévoyance sociale et de remporter des gains en participant à un jeu concours.

L'ACAPS prévoit aussi la diffusion d'une émission de sensibilisation sur les notions de base de l'assurance et de la prévoyance sociale, destinée au grand public et sa projection dans plusieurs établissements scolaires, l'animation de sessions de sensibilisation sur l'assurance et la prévoyance sociale dans des lycées et des écoles de la seconde chance, l'animation de séminaires sur l'assurance et la prévoyance sociale au profit des étudiants, en plus de la distribution de deux guides pédagogiques sur l'assurance et la prévoyance sociale à plusieurs collèges et lycées à travers le Maroc.

"Global Money Week" est organisée en partenariat avec la Fondation Marocaine pour l'Education Financière (FMEF) et s'inscrit pleinement dans le cadre des missions de l'ACAPS en matière de promotion de l'éducation financière dans les domaines relevant de son champ d'intervention.

Cet évènement phare, qui permet de rapprocher les enfants et les jeunes du monde de la finance, est une campagne mondiale organisée chaque année par le Réseau international de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l'éducation financière (OCDE/INFE) visant à sensibiliser les jeunes aux différentes questions financières et à leur donner la possibilité d'acquérir progressivement les connaissances, compétences, attitudes et comportements nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées.