Gambie: Président Barrow informé sur l'état de l'économie

Le 13 mars 2024, dix institutions publiques ont tenu la première réunion du Conseil Economique National à la Résidence Présidentielle de Banjul. Cette réunion avait pour but d'informer le président Adama Barrow sur l'état de l'économie.

La réunion a commencé par un résumé du rapport sur les sessions du Conseil Economique National de 2023, présenté par Mr Alieu Loum, directeur de cabinet chargé de la Mise en OEuvre de la Politique Stratégique au Ministère de la Fonction Publique.

Au cours de la réunion, le président Adama Barrow a pris acte des mises à jour effectuées par les principaux acteurs de l'économie et a donné des orientations sur les questions de politique générale. L'une des principales questions abordées a été l'impact des devises sur les entreprises qui ont besoin d'importer des biens essentiels. Les devises sont essentielles pour le commerce et les autres transactions à l'extérieur du pays. Il a également été signalé que le taux de change était pratiquement au même niveau que le taux du marché alternatif.

Le président a chargé le Ministère des Finances et la Banque Centrale de mener une recherche approfondie des alternatives possibles pour alléger le fardeau, car le pays est actuellement confronté à un taux d'inflation à deux chiffres de 16,2 %.

En outre, la Banque Centrale a déclaré que les pays membres n'ont pas satisfait les critères d'une monnaie unique pour la zone Monétaire de l'Afrique de l'Ouest.

Une mise à jour sur les progrès du partenariat d'Africa50 avec le gouvernement révèle des progrès significatifs dans la mise en oeuvre du projet. L'équipement nécessaire a été acquis et se trouve présentement dans le pays. En outre, ils se consacrent à la finalisation du bail et à la mise en place de l'électricité et de la connectivité Internet dans la région.

L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a annoncé une amélioration de ses recettes pour les Douanes et les Droits d'Accises ainsi que pour la taxe domestique, et ce, grâce à la numérisation et à la coopération du Ministère des Finances et du gouvernement. L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a souligné qu'aucune taxe n'a connu une augmentation, mais que l'assiette fiscale a été élargie pour inclure toutes les entreprises et/ou personnes impliquées dans des activités commerciales. Elle a surpassé son objectif pour les mois de janvier et de février et a également excédé ses prévisions de collecte pour la même période en 2020.

Grâce à la numérisation, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) est désormais en mesure de superviser les camions jusqu'à leur destination. La plateforme du guichet unique permet également à tous les acteurs d'effectuer des transactions plus efficacement.

Le Département du Comptable Général a donné un aperçu des émoluments du personnel et des autres charges, y compris les recettes provenant des ponts de la Sénégambie, de Basse et de Fatoto.

Le Ministère du Commerce a assuré que des stocks suffisants de produits alimentaires sont disponibles dans le pays et que des livraisons sont attendues.

Concernant les prix, il a été rapporté que la demande de riz, de sucre et d'huile a été affectée par le Ramadan. Le riz américain serait le plus cher du pays.

GIEPA recherche activement des terres pour investir dans le secteur bancaire. Elle a déjà acquis plus de 7000 hectares de terres et travaille actuellement avec sept entreprises, et ce, en vue de lancer la production de riz et de légumes. En outre, la GIEPA prépare un forum d'investissement et une foire commerciale qui se tiendront lors du prochain sommet de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) en mai de cette année.

L'Agence des Marchés Publics de la Gambie a validé et publié les règlements relatifs aux marchés publics, et ce, en vue d'assurer l'institutionnalisation de procédures crédibles et efficaces. Cette information a été rendue publique.

Le Ministère de l'Agriculture a indiqué que la Société de Commercialisation d'Arachides a procédé à l'acquisition d'environ 40 000 tonnes d'arachides cette année. En vue du rehaussement de la production alimentaire, le ministère prévoit l'acquisition de 180 tracteurs et 20 rénovateurs.

En outre, il a été reconnu que la plateforme Jokalanteh a eu un impact positif sur la commercialisation des produits locaux.

La production animale a connu une croissance, à l'exception du bétail qui a diminué d'un pour cent. Le secteur du tourisme contribue également de manière significative à l'économie. Les arrivées de touristes ont augmenté dans les destinations traditionnelles et non traditionnelles, et le ministère a initié une période d'essai en vue d'évaluer la viabilité de nouvelles destinations.

L'un des principaux objectifs du gouvernement est d'apporter des solutions au besoin de formation. Dans la même veine, le ministère oeuvre actuellement à l'expansion des installations de l'Institut du Tourisme et de l'Hôtellerie de la Gambie. Cette initiative vise la création d'opportunités d'emploi pour 150.000 jeunes. D'autres questions sont également à l'étude, telle que la création d'un Compte Satellite du Tourisme pour rendre compte des performances de l'industrie touristique dans l'économie.

Le Vice-Président, S.E. Muhammed B.S. Jallow, le ministre des finances, Mr Seedy Keita, le Ministre de la Culture, Mr Hamat N.K. Bah, et le Dr. Demba Sabally, ainsi que le gouverneur de la banque centrale Mr Buah Saidy, Mme Agnès, le Comptable Général, le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie, Mr Yankuba Darboe, et leurs équipes respectives étaient tous présents à la réunion.

Résidence Présidentielle, Banjul, 14 mars 2024

