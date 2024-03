Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Mars 2024

Niger : Tensions diplomatiques - Washington accuse Niamey de complot suite à l’exigence de départ des troupes américaines

Les relations entre le Niger et les États-Unis sont actuellement sous tension après que le gouvernement nigérien ait demandé le départ des troupes américaines de son territoire. Cette décision a suscité une réaction vive de l'administration Biden qui accuse Niamey de suivre une "trajectoire dangereuse" et d'être impliqué dans des "complots secrets" avec des puissances hostiles. Dans un communiqué sévère, rapporte Kara 24, le Département d'État américain a dénoncé la conclusion d'accords militaires clandestins avec la Russie, notamment un prétendu « commerce de mercenaires ». Ces allégations graves font suite à l'exigence du Niger, formulée samedi dernier, de voir les forces américaines quitter le pays. Les États-Unis ont également pointé du doigt les dirigeants nigériens, les accusant de conclure des « accords secrets » avec l'Iran pour l'exploitation de l'uranium nigérien. Washington qualifie ces agissements d'illégitimes et met en garde contre leurs « conséquences très graves ».( Source : aniamey.com)

Nigeria : Nouvelle vague d’enlèvements - Plus de 100 personnes kidnappées

Plus de 100 personnes ont été kidnappées dans le nord-ouest du Nigeria lors de deux attaques distinctes, une nouvelle vague d'enlèvements à grande échelle mettant à l'épreuve l'autorité du président Bola Ahmed Tinubu, qui a promis de s'attaquer à l'insécurité. Ces nouveaux kidnappings dans l'Etat de Kaduna font suite à celui de plusieurs dizaines de personnes la semaine dernière dans le même district de Kajuru, ainsi qu'à celui début mars de plus de 250 élèves d'une école de Kuriga, à 150 kilomètres de Kajuru. Ces nouveaux enlèvements de masse dans le pays le plus peuplé d'Afrique ont eu lieu au cours du week-end. Dans la nuit de dimanche à lundi, des hommes armés ont enlevé 87 personnes dans la localité de Kajuru Station, selon le président du gouvernement local, Ibrahim Gajere. .Samedi, 16 personnes ont été enlevées à Dogon Noma, à une dizaine de kilomètres de là, selon Harisu Dari, la source de l'ONU et l'ancien responsable local.La police de Kaduna et le commissaire à la sécurité de l'État n'ont pas répondu aux demandes répétées de confirmation. (Source :afp)

Côte d’Ivoire : Baisse historique de la production de cacao - Le marché mondial en déficit de 11%

L'organisation internationale de cacao (ICCO) a publié ses premières prévisions annuelles pour la campagne 2023/2024, annonçant une chute de 11% de la production mondiale de cacao, renseigne Sika Finance. Cette baisse significative est estimée à 4,449 millions de tonnes, contre 4,996 millions de tonnes enregistrées lors de la précédente campagne. Les conditions météorologiques défavorables et les maladies affectant les vergers en Côte d'Ivoire et au Ghana, les deux principaux producteurs mondiaux, sont les principales causes de cette diminution de la production. En conséquence, le marché mondial devrait faire face à un niveau de déficit record. Alors que le déficit était estimé à 74 000 tonnes lors de la dernière campagne, il devrait atteindre 374 000 tonnes, soit cinq fois plus important, selon les projections de l'ICCO. Cette anticipation a déjà eu un impact sur les cours du cacao : depuis le début de l'année, les prix ont doublé, passant d'environ 4 200 dollars la tonne à New York début janvier à près de 8 000 dollars à la mi-journée de ce 18 mars. (Source : aouaga.com)

Sénégal : Présidentielle 2024 - Karim Wade demande aux militants du Pds « de rester mobilisés »

Débouté par la Cour suprême sur le recours pour interrompre le processus électoral devant mener à l'élection présidentielle du 24 mars 2024, le Parti démocratique sénégalais ne compte pas rester spectateur. Son candidat recalé, Karim Wade, semble avoir fait le deuil de sa candidature qui devait remettre le Parti démocratique sénégalais dans le jeu politique après son absence de 2019.Tout en remerciant les militants et sympathisants de son parti, Karim Wade annonce une suite du combat qui sera déterminé en intelligence avec l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, secrétaire général national du Pds.« Je remercie tous les militantes et militants, les sympathisants du PDS, les membres de la coalition K24 et nos alliés pour leur soutien indéfectible à mes côtés. Je leur demande de rester mobilisés pour la suite du combat qui sera déterminée en rapport avec notre Secrétaire Général National, Maître Abdoulaye Wade », a annoncé Karim Wade sur le réseau social X, anciennement Twitter. (Source : adakar.com)

Togo : Législatives et régionales du 20 avril - Près de 800 agents de la forces mixtes renforcent leurs capacités sécuritaires

Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile du Togo a organisé, à Sokodé, un renforcement des capacités opérationnelles de 800 agents de la force mixte gendarmerie-police de la région Centrale, dans le cadre de l’imminente élections législatives et régionales prévues le 20 avril 2024.

Au cours de cette formation tenue du 11 au 16 mars, en deux phases de trois jours chacune, 349 gendarmes et policiers ont participé pour se mettre à niveau sur divers aspects tels que le droit international humanitaire, les techniques de maintien de l’ordre, le secourisme, les droits de l’Homme, les menaces terroristes et l’extrémisme violent. L’exercice synthèse de la deuxième phase, présenté le samedi 16 mars à Sokodé en présence des préfets et maires de la région, a permis aux agents de simuler des opérations de vote, des désordres post-incident, des interventions pour rétablir l’ordre, ainsi que la sécurisation des personnes et du matériel de vote.( Source :alome.com)

Burkina Faso : Attaques terroristes - Le mouvement Faso Lagam Taaba Zaka renforce la sécurité dans les lieux de culte

Le mouvement Faso Lagam Taaba Zaka, une association de la société civile burkinabè, s'est engagé à renforcer la sécurité aux abords des lieux de culte à Ouagadougou, à travers une campagne de sensibilisation et de dons d'équipements de sécurité, ce dimanche 17 mars 2024. Cette initiative s'inscrit dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et vise à prévenir toute menace potentielle lors des rassemblements religieux. Adama Compaoré, président du Mouvement Faso Lagam Taaba Zaka, souligne l'importance des contrôles de sécurité pour assurer la protection des fidèles et des lieux de prière. Pour cette campagne, le mouvement a remis 05 testeurs aux responsables de l'église Saint François d'Assise au quartier Karpala, pour faciliter les contrôles à l'entrée de la chapelle. Le capitaine Ibrahim Traoré, présent lors de cette remise, met en garde contre les possibles tentatives d'attentats en milieu urbain, d'où la nécessité de renforcer la sécurité dans les lieux de culte et les zones de rassemblement. Le Frère Vincent Babou, Curé de la paroisse Saint François d’Assise, et les fidèles ont exprimé leur reconnaissance envers le Mouvement Faso Lagam Taaba Zaka pour cet acte de solidarité visant à garantir la sécurité des fidèles pendant les moments de prière et de rassemblement. (Source ; aouaga.com)

Mali : Présidentielle en Russie - Assimi Goita félicite Vladimir Poutine pour sa réélection

« J’adresse mes vives félicitations au Président poutine pour la confiance renouvelée par son Peuple et lui souhaite plein succès dans l'accomplissement de ses hautes fonctions. En sa qualité de partenaire stratégique et sincère du Mali, je lui renouvelle toute notre amitié'' (Président Assimi Goïta sur X) (Source : abamako.com)

Gabon : Changements climatiques - Le Gabon abritera le 1er sommet mondial consacré aux chaleurs extrêmes

L’Agence américaine pour le développement international (USAID) et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) organisent le 1er sommet mondial consacré aux chaleurs extrêmes, le 28 mars 2024 à Libreville, au Gabon. Cette rencontre virtuelle, organisée à Libreville, est une initiative de l’USAID et la FICR. Elle réunira des figures de proue engagées dans la lutte contre le changement climatique, cet événement vise à explorer des solutions novatrices pour protéger les communautés et les travailleurs vulnérables face aux températures extrêmes. ( Source :alibreville.com)

