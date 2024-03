Gabon: Rencontres de jeunes - Bilan et Perspectives ?

A l'approche du Dialogue National, il ne se passe plus un seul instant sans lire dans les médias en ligne (Focus groupe média) et pages officielles de certains ministères (de la Jeunesse), l'organisation çà et là, des grandes rencontres de la Jeunesse.

Même son de cloche sur les réseaux sociaux où l'on observe une marée de circulation de visuels de communication à cet effet. En tant que plateforme de Jeunes, le Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP) a tenu à donner son point de vue sur ce phénomène observé et qui s'inscrirait dans la continuité.

Depuis plus de quatorze ans, le Gabon a été le théâtre de nombreuses rencontres de jeunes, censées favoriser l'insertion professionnelle, l'entrepreneuriat et le leadership chez les jeunes, dans un pays où le taux de chômage avoisinerait les 42% et serait 10 fois plus élevé qu'au Cameroun et quatre fois supérieur à la moyenne des pays à revenu intermédiaire, selon le rapport de la Banque Mondiale. Cependant, malgré d'importants budgets alloués à ces événements, force est de constater que les résultats sur le terrain restent peu convaincants.

1 - Des budgets conséquents, des résultats insuffisants de plus de 500.000.000

Les rencontres de jeunes au Gabon ont bénéficié de budgets importants, souvent financés par des fonds publics ou des partenariats des organisations internationales. Pourtant, l'impact concret de ces événements sur la vie des jeunes gabonais reste difficile à mesurer. On parlerait de plus 500.000.000 FCFA. Les taux de chômage élevés et le manque d'opportunités pour les jeunes diplômés soulignent l'échec de ces initiatives à produire des changements significatifs.

2 - Questionner la légitimité des organisateurs

La récurrence des mêmes organisateurs à la tête de ces rencontres suscite des interrogations quant à leur légitimité et leurs motivations réelles. Il est essentiel de s'interroger sur la transparence de la gestion des fonds alloués et sur la pertinence des programmes proposés lors de ces rencontres et pour mettre un terme à cela, le Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP) formule les suggestions suivantes :

Pour que les futures rencontres de jeunes au Gabon aient un impact réel, il est crucial de repenser leur organisation et leur financement. Voici quelques recommandations :

● Évaluation rigoureuse des besoins : Les programmes des rencontres doivent être élaborés en fonction des besoins réels des jeunes, identifiés à travers des études et des consultations approfondies.

●Transparence financière : La gestion des budgets alloués doit être transparente et faire l'objet d'un suivi rigoureux pour garantir l'utilisation efficace des fonds.

●Implication des jeunes : Les jeunes doivent être activement impliqués dans la conception et la mise en oeuvre des rencontres, pour assurer leur pertinence et leur efficacité.

●Suivi et évaluation : Des mécanismes de suivi et d'évaluation doivent être mis en place pour mesurer l'impact des rencontres sur le long terme et ajuster les stratégies en conséquence.

En définitif, les rencontres de jeunes au Gabon doivent évoluer pour devenir de véritables catalyseurs de changement et d'opportunités pour les jeunes. En adoptant une approche plus ciblée, transparente et inclusive, ces événements peuvent contribuer de manière significative, à l'insertion professionnelle et au développement des compétences des jeunes gabonais. Il est temps de passer de la communication à l'action concrète, pour un avenir meilleur, pour l'essor vers la félicité de la jeunesse gabonaise.